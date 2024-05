El Nacional Juvenil de Boxeo comienza esta tarde en Playa Unión

Este mismo lunes 13 de mayo comienza la competencia del Campeonato Nacional Juvenil de Boxeo, evento que tendrá lugar en el Gimnasio “Héroes de Malvinas” de Playa Unión.

Hoy por la mañana, se realizó el pesaje de los boxeadores participantes, la presentación de su documentación y el sorteo de combates a desarrollarse desde esta tarde a las 15 horas.

Todo listo para el Nacional

Este lunes tendrá inició el certamen Nacional Juvenil de boxeo que reúne a los mejores representantes, nacidos en el 2016 o 2017, de las distintas regiones del país.

La competencia se extenderá hasta el jueves 16 mayo, día en el cual se realizarán las finales. Todas las fechas se disputarán a partir de las 15 hs en el gimnasio “Héroes de Malvinas”, ubicado en Playa Unión.

Comenzó con el pesaje

Esta mañana se realizó en el Hotel Deportivo Provincial de Rawson, se desarrolla el pesaje de los boxeadores que a partir de esta tarde, tomarán parte del Campeonato Nacional Juvenil Masculino, el cual se llevará adelante hasta el jueves el el Gimnasio «Héroes de Malvinas» de Playa Unión.

Vale destacar que el evento cuenta con la organización conjunta entre Chubut Deportes, la Municipalidad de Rawson y la Federación Argentina de Boxeo.

BOXEO – TORNEO NACIONAL JUVENIL

Emparejamientos del día 1:

En hasta 52 kg.:

Lisandro Quipildor (Salta) vs. Juan Borges (CABA)

Cristian Vergara (RN) vs. Gabriel Ortiz (Bs. As.)

En hasta 56 kg.:

Nicolás Sánchez (Sgo.) vs. Thiago Soto (Chubut)

En hasta 60 kg:

Santiago Aquino (SF) vs. Axel Rosales (RN)

Lautaro Acosta (Tucumán) vs. Nahuel Díaz (Mza.)

Santiago Celes (Bs. As.) vs. Benjamín Escobar (Chubut)

En hasta 64 kg.:

Marcelo Gallo (Chubut) vs. Orestes Arjona (CABA)

Tomás Martínez (Sta. Fe) vs. Ariel Cañete (Mis.)

Brian Tapia (Mendoza) vs. Federico Gutiérrez (Bs. As.)

Agustín Ríos (Nqn) vs. Julián Onaitivia (Chubut)

En hasta 75 kg.:

Tomás Romano (Tucumán) vs. Joaquín Bustos (Chubut)

Eliel Chávez (CABA) vs. Bruno Encina (Sta. Fe)

Matías Medina (Bs. As.) vs. Yahir Antonio (Nqn)

En hasta 81 kg.:

Gonzalo Guerra (Bs. As.) vs. Santiago Amaya (Tucumán)