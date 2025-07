Profesionales municipales podrían recibir un 30% adicional en sus salarios

El concejal justicialista de Puerto Madryn, Federico Garitano, se refirió a los temas centrales que se tratarán en la sesión de este jueves, la última antes del receso invernal del Concejo Deliberante. Entre los puntos destacados, mencionó el acompañamiento a un proyecto legislativo vinculado al sector pesquero y la aprobación de un adicional salarial para trabajadores municipales que revisten como profesionales.

“El receso es de dos semanas, pero las sesiones son cada quince días, así que no se altera el cronograma. Sí puede retrasarse un poco el trabajo legislativo habitual que ingresa día a día”, explicó Garitano, quien también integrará la comisión de receso junto a ediles de otros bloques.

En cuanto a la actividad legislativa de esta semana, uno de los temas relevantes será el acompañamiento del proyecto de ley presentado por la diputada nacional Eugenia Alianiello, acompañado por legisladores de distintos espacios políticos, que busca descomprimir la situación del sector pesquero. “Es una iniciativa que propone reducir los cánones y la presión impositiva sobre la actividad, en un contexto donde el parate pesquero se siente fuerte en la ciudad”, señaló.

Garitano fue crítico con la postura empresarial frente al conflicto: “Se nota una voluntad por parte del sector trabajador, no así del empresariado, que parece no tener intenciones de salir a pescar. Ya hubo un acuerdo salarial con los capitanes, pero el resto de los sectores aún no ha cerrado nada”.

El proyecto de emergencia pesquera también contempla que durante un año no se descuente el impuesto a las ganancias a los trabajadores del sector, además de la reducción del 50% en los derechos de exportación. “Es una propuesta superadora respecto a lo que se había ofrecido hasta ahora y las cámaras empresarias están al tanto. Esperamos que esta herramienta legislativa ayude a destrabar el conflicto”, expresó.

Reconocimiento a profesionales municipales

Otro tema que será aprobado en la sesión es el adicional del 30% del básico para trabajadores municipales agrupados en la categoría profesional. “La propuesta nació desde el Ejecutivo y fue acompañada por los trabajadores. Económicamente no representa un gran gasto para el municipio, porque son pocos los empleados alcanzados”, explicó Garitano.

Tras una reunión con la secretaria de Hacienda, Vanesa Cabrera, el proyecto recibió despacho favorable y se espera que sea aprobado por unanimidad. “Durante la comisión, los concejales evacuaron todas sus dudas. Incluso desde la oposición mostraron predisposición y destacaron que el impacto económico es menor al 1% de la masa salarial”, afirmó.

Garitano valoró la medida como una herramienta para retener personal calificado dentro del municipio: “Muchas veces es difícil que los profesionales elijan trabajar en la municipalidad, porque en el sector privado los salarios son más competitivos. Esta medida busca revertir eso y profesionalizar cada vez más la planta municipal”.