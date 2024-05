El Concejo aprobó el pedido para que senadores chubutenses rechacen la Ley Bases

En la mañana de este jueves, se llevó adelante la 8º sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Puerto Madryn, donde se aprobó un proyecto de comunicación dirigido a los tres senadores nacionales por Chubut (Linares, Cristina y Terenzi) con el objetivo que rechacen la Ley Bases.

Durante la votación se abstuvieron las concejalas de Juntos por el Cambio Lorena Moreno y Andrea Garachico, mientras que Gastón Cuis Taccari (JxC) votó negativo.

“El proyecto no se aprobó por unanimidad en comisión; no somos más de lo mismo, somos amplios. Estamos dispuestos a tratar y debatir cualquier tema o situación, pero debemos hacer foco en cuestiones municipales y dejar de perder tiempo en temas que, desde acá, no podemos resolver o cambiar”, dijo el edil quien a raíz de su comentario desató varios cruces polémicos durante la sesión.

Mirá lo que pasó: