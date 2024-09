Dos victorias y una derrota en la jornada de los argentinos en Roland Garros

Los tenistas argentinos Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez avanzaron a la segunda ronda de Roland Garros mientras que Pedro Cachín quedó eliminado del Grand Slam ante el estadounidense Tommy Paul.

La actividad para los tenistas de nuestro pais, seguirá este martes, también con un intenso cronograma de juegos.

Cerúndolo y Báez festejaron en Roland Garros

En una hora y 58 minutos, Cerúndolo le ganó en tres sets corridos al alemán Yannick Hanfmann por 6-3, 6-3 y 6-4 y en la segunda ronda se enfrentará al austriaco Filip Misolic que viene de vencer, en cinco sets, al finlandés Otto Virtanen.

En un partido que duró tres horas y 44 minutos interrumpido en dos ocasiones por la lluvia, Báez derrotó al brasileño Gustavo Heide en cinco sets por 4-6, 6-3, 6-1, 4-6 y 6-3. En la próxima fase, el de 23 años enfrentará al austríaco Sebastián Ofner que viene de vencer al francés Terence Atmane.

Cachín no pudo

Por su parte, Cachín no pudo repetir su buen rendimiento en el Masters de Madrid y fue derrotado por el estadounidense Tommy Paul en tres sets corridos por 2-6, 3-6 y 1-6, quedando eliminado de Roland Garros. Esta fue la primera derrota del tenista en su debut en el Grand Slam que se disputa en Francia.

En la rama femenina

En cuanto al torneo individual femenino, Julia Riera hizo su estreno en esta edición de Roland Garros viniendo de la qualy y cayó 6-2 y 6-2 frente a la rumana Irina-Camelia Begu.

Un extenso martes para los argentinos

Este martes se jugarán los últimos partidos de la primera ronda con la presentación de los argentinos Tomás Etcheverry (28°), Mariano Navone (31°), Federico Coria, Román Burruchaga, Lourdes Carlé y Nadia Podoroska.

El primero en salir a la cancha fue Tomás Etcheverry (28° preclasificado), que tiene una gran cantidad de puntos del ranking en juego ya que defiende los cuartos de final conseguidos el año pasado.

En un duro debut, el platense pudo recuperarse de un flojo primer set para vencer al local Arthur Cazaux, una joven promesa que ya llegó a los octavos de final en el Abierto de Australia este año, por 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4 luego de 3 horas y 26 minutos de partido.

Ahora están jugando Mariano Navone, quien debuta en un Grand Slam ante el español Pablo Carreño Busta, y Lourdes Carlé, que se mide con la belga Elise Mertens (25°).

Luego le tocará salir a la cancha a Federico Coria, que tendrá un durísimo debut ante el estadounidense Taylor Fritz (12°).

El último representante nacional de la rama masculina que jugará este martes será Román Burruchaga. En su debut absoluto en torneos de Grand Slam, el hijo del ex futbolista de la Selección argentina de fútbol se las verá con el alemán Jan-Lennard Struff, un jugador muy complicado en polvo de ladrillo.

La encargada de cerrar la acción para los argentinos será Nadia Podoroska. La semifinalista de Roland Garros en 2020 no fue para nada beneficiada por el sorteo, ya que en la primera ronda, no antes de las 13:45, tendrá un durísimo partido contra la bielorrusa Victoria Azarenka, ex número 1 del mundo y ganadora de dos títulos de Grand Slam.