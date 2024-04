Saunders: «Argentina demostró que no va a discutir que la educación es pública»

Desde Esquel, la abogada, docente y militante política Valeria Saunders destacó la masiva movilización que se realizó en todo el país en defensa de la educación universitaria, en una entrevista en AzM Radio.

La ex concejal remarcó que la enseñanza gratuita fue clave para la formación de toda su familia: «Mi mamá era maestra y mi papá, mecánico. Somos seis hermanos y los seis tenemos títulos universitarios. Todo esto que logramos como familia y como personas, no lo hubiéramos podido hacer de otra manera que no fuera con la educación pública«.

Saunders hizo hincapié en el mensaje de uno de los asistentes a la marcha, que retrató y subió a su cuenta de X. «Ayer había un joven estudiante de la Universidad del Chubut que tenía un cartel en la mano que decía ‘Te quieren hacer creer que este es un país de mierda para que no te quejes cuando lo destruyan‘. Nos están haciendo creer que todo lo que tenemos es malo para poder destruirlo con autoridad y con acompañamiento», enfatizó.

Me quedo con el mensaje de este joven de Esquel que entendió TODO pic.twitter.com/xIacVq1VSz — Valeria Saunders (@valeriaelenasa) April 23, 2024

«Ayer la comunidad argentina demostró que no está de acuerdo en que se vuelva a discutir algo que ya estaba consensuado socialmente en el país. La educación es pública, gratuita, laica y federal«, dijo.