Rumores de alianza con Torres

Tras su derrota como candidata a intendente de Trelew, y su deslucido papel en cada elección posterior en las que el PJ fue sumando fracasos; Florencia Papaiani había desaparecido de la escena pública. Sin embargo en las últimas horas se conoció que la “blonde” trelewnse podría desembarcar en el Gabinete de Torres.

La noticia no sorprende del todo, ya que no sería la primera vez que Papaiani se corre de las filas del PJ para asegurarse su propio bienestar, y porque no, algún cargo para los amigos. Después de todo, la familia Mac Karthy-Papaiani, tiene un historial viviendo del Estado.