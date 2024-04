Por qué el navegador de Google se llama Chrome

Google Chrome es un navegador web desarrollado por Google. Es uno de los navegadores más populares del orbe. Fue lanzado por primera vez en 2008 para sistemas operativos Windows, y desde entonces se ha expandido para ser compatible con macOS, Linux, iOS y Android.

Este navegador se caracteriza por su velocidad, simplicidad y seguridad, porque ofrece una experiencia de navegación rápida y fluida, con funciones como la carga de páginas web en pestañas separadas, la capacidad de buscar directamente desde la barra de direcciones, llamada «omnibox», y la sincronización de marcadores, contraseñas y configuraciones entre dispositivos mediante una cuenta de Google.

Según informó la empresa en su blog, Chrome está diseñado con un fuerte enfoque en la seguridad. Incorpora tecnologías avanzadas de protección contra «malware» y «phishing», así como actualizaciones automáticas para garantizar que los usuarios siempre tengan la última versión con las últimas correcciones de seguridad.

Chrome cuenta con aproximadamente 900 millones de usuarios, y es considerado el navegador web más utilizado de Internet, por delante de otros navegadores como Firefox, Microsoft Edge, Opera o Safari.

La palabra «Chrome» significa cromo y es un metal de color blanco plateado, duro y quebradizo bastante utilizado en la industria de la metalurgia. El cromo tiene varios usos y se utiliza en aleaciones para crear el acero inoxidable, en pinturas cromadas como tratamiento antioxidante y muchas otras funciones.

El nombre Chrome fue asignado por los responsables de desarrollar el navegador de Google a finales de la primera década de este siglo, y hace referencia al cromo real que se puede encontrar en los clásicos coches «muscle car» americanos de las décadas del 60 y del 70.

La referencia automovilística es porque se trataba de meter un motor de búsqueda gigante como Google en un coche pequeño, algo muy similar al funcionamiento de los clásicos automóviles americanos.

Al principio Chrome no era más que el nombre en clave que utilizaban los desarrolladores de manera interna. De hecho, llegaron a hacer un pequeño concurso entre los trabajadores del proyecto para elegir el nombre oficial, pero los nombres sugeridos eran tan malos que al final decidieron quedarse con el nombre provisional.

Según informó un desarrollador de Google, Glen Murphy, el jefe del proyecto insistió en que la gente ya asociaba la palabra Chrome a la velocidad y a los coches rápidos y brillantes, por lo que era el nombre perfecto para el navegador.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, matriz de Google, dijo en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times en 2015: «Hay una razón por la que creamos Chrome. Minimizamos todo lo relacionado con Chrome para que el usuario pasará todo el tiempo dentro del sitio web que quería visitar».

«Queríamos que los usuarios se centrarán en el contenido que estaban utilizando. La razón por la que el producto se llamó Chrome fue porque queríamos minimizar el cromo del navegador. Así es como lo pensamos», dijo Pichai.