Iturrioz: «Hay menores que comprenden cabalmente que cometen hechos graves»

Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad de Chubut, se expresó a favor de la aplicación de penas a menores de edad en caso de que estos cometan delitos graves.

«Yo tengo una posición ecléctica. Creo que tenemos que olvidarnos de los números y empezar a juzgar delitos. Los delitos graves, como el homicidio, que fue el ejemplo que dio ‘Nacho’ (el gobernador Ignacio Torres), no tienen que juzgarse de acuerdo a la edad del autor, sino de la gravedad del hecho. Una copia de lo que sucede en algunos estados norteamericanos», planteó.

Durante una entrevista en Pido la Palabra, en AzM Radio, el ex jefe del Ministerio Público Fiscal de Chubut se expresó en ese sentido: «La idea que está en boga es la baja de la edad de punibilidad, a la que se le dice incorrectamente ‘edad de imputabilidad’. Hay menores que comprenden cabalmente que están cometiendo un hecho grave y así y todo lo realizan. Esto es una decisión de política criminal, punir o no punir. Lo cierto es que la variable debe darse en la etapa de ejecución de la pena, no en la etapa de juzgamiento«.

Además, Iturrioz prometió seguir profundizando el trabajo en Trelew y dio su visto bueno a La Ley de Emergencia en Seguridad. «Los índices delictuales son anómalos. Una ciudad con tan pocos habitantes como tiene Trelew, en comparación con grandes metrópolis del país, no puede tener el índice delictivo que tiene. Es intolerable. ‘Nacho’ ya ha dicho que quiere poner toda la carne a la parrilla en ese tema», aseguró.