Glinski: «Si bajaban al recinto Romero, Ávila y Treffinger, hubiera habido sesión»

El diputado nacional José Glinski cargó contra sus pares del Pro, Ana Clara Romero y Jorge «Loma» Ávila por no haber dado quórum para tratar el financiamiento a las universidades, un día después de la Marcha Federal Universitaria de la que se hizo eco todo el país.

El kirchnerismo habia convocado a una sesión con un temario determinado: el financiamiento a las universidades, el financiamiento a las provincias a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la actualización de las jubilaciones, pero no logró juntar voluntades para sesionar.

«Estuvimos muy cerca de conseguir el quórum. Llegamos a 126 diputados y necesitábamos 129 para sesionar. No alcanzamos el número, pero consideramos que fue una buena jornada, porque vamos ampliando nuestra base de oposición al gobierno de Milei«, aseguró el ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

«Al mismo tiempo nos generó un poco de indignación, porque muchos de los que estuvieron marchando el martes en defensa de la universidad pública no bajaron al recinto para poder tratar una ley que le devuelve el financiamiento a las universidades», criticó.

Glinski apuntó contra los diputados que tuvieron un doble discurso: «Me preocupa la contradicción y la venta de humo. Vas a la marcha, te sacás fotos, te expresás a favor de las universidades, pero en la única oportunidad que tenemos de tratar el tema, no lo hacés por mezquindad política, porque no querés bajar con el peronismo o lo que fuera».

«Estuvimos a tres diputados de poder sesionar y faltaron bajar al recinto tres diputados de Chubut. Uno imagina que Treffinger no iba a bajar porque La Libertad Avanza no bajó, pero tampoco bajó Ana Clara Romero. El Pro ya es parte del oficialismo, hay que decirlo. Y no bajó Ávila, que honestamente pensé que lo iba a hacer«, confesó.