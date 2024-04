Gastón Morales: “Si las universidades adoctrinaran, Milei no sería presidente”

Las universidades públicas de todo el país convocaron a una marcha para este martes 23 de abril para reclamar por la grave situación que atraviesan las casas de estudios ante el recorte de presupuesto y las políticas de ajuste de Javier Milei.

Los docentes, alumnos y comunidad educativa en general de Puerto Madryn adelantaron que en la ciudad también habrá movilización y convocaron a las 16 horas en la sede de la San Juan Bosco, ubicada en Boulevard Brown al 3000.

Bajo el lema “En defensa de la educación pública”, el delegado zonal de UNPSJB Gastón Morales sostuvo que “en la universidad no se adoctrina, la universidad sirve para abrir la cabeza, para generar en los estudiantes y en la ciudadanía un espíritu crítico, si no existiera eso no habría país que avance”.

Por otro lado, resaltó que “si en las universidades adoctrinaran Javier Milei no sería presidente de la Argentina”.

“El sistema universitario es la columna vertebral del país. Desfinanciarlo y atacarlo de esta manera no se puede permitir”, añadió Morales.

Por otro lado comentó que las universidades están siendo auditadas desde el primer día que fueron creadas. “Que hoy digan que las universidades marchan porque no quieren ser auditadas es una falacia”, denunció.