Europa va contra Mark Zuckerberg

El Comité Europeo de Protección de Datos de la Unión Europea se plantó contra Meta y su proposición respecto a las cookies. La propuesta que ofreció la empresa estadounidense basada en un modelo de “consentimiento o pago” no será aceptada en la UE, Meta deberá ofrecer una opción real a los usuarios para el tratamiento de sus datos.

Este modelo que presentó Meta no ofrece una opción real a los usuarios; en lugar de una opción genuina, los usuarios que utilizan los servicios de la empresa se ven obligados a ceder sus datos personales o pagar una tarifa para que esta información no sea empleada por la empresa.

Los cambios que llegan con la Ley de Protección de Datos aprobada por la Unión Europea en 2023 obligaron a Meta a lanzar una versión de pago para sus servicios. Instagram y Facebook ofrecen una suscripción que permite eliminar por completo la publicidad y, además, evitar que Meta utilice la información que recopila de tu actividad en ambas redes sociales.

El precio de la cuota es de 9,99 euros si se paga mediante la versión web de ambas redes sociales o de 12,99 en caso de hacerlo en Android o iOS para así amortizar la comisión que cobra tanto Google como Apple a Meta por utilizar la pasarela de pago de sus respectivas plataformas. Eso sí, existen rumores que hablan acerca de una reducción de esta cuota.

Al lanzar un sistema de suscripción como respuesta a las nuevas medidas aprobadas por la Unión Europea lo que se ha creado es una situación completamente descompensada y en la que los usuarios siempre salen perdiendo. Aquellas personas que no quieran pagar verán cómo su información es utilizada con fines publicitarios, mientras que los que paguen estarán engrosando los ingresos de una empresa multimillonaria.

Ante esta situación, el último Pleno del Comité Europeo de Protección de Datos dictaminó que Meta ha de ofrecer una tercera vía que no vulnere la privacidad de los usuarios y, por supuesto, no esté bajo un sistema de pago. La situación pone a Meta contra las cuerdas, obligando a la empresa a ceder si es que quiere seguir operando en el Espacio Económico Europeo.

“Los controladores deben tener cuidado en todo momento para evitar transformar el derecho fundamental a la protección de datos en una característica que las personas tienen que pagar para disfrutar. Los individuos deben ser plenamente conscientes del valor y las consecuencias de sus elecciones”.

Esas fueron las declaraciones de Anu Talus, presidente del Comité Europeo de Protección de Datos. Este organismo deberá hacer frente a Meta, haciendo que cumplan con la normativa europea si quieren operar dentro de este espacio y, es que, otro de los problemas a los que se enfrenta el organismo es hacer que su normativa vigente sea respetada por las