El cambio de look de María Becerra que sorprendió a sus fanáticos

María Becerra continúa conquistando corazones y consolidando su carrera artística como una de las jóvenes referentes en la industria de la música argentina y también a nivel internacional. Utilizando sus redes sociales para interactuar con su fandom, en esta oportunidad la artista sorprendió a sus más de 14 millones y medio de seguidores luego de mostrar su nuevo cambio de look y el motivo del mismo, que según aclaró la propia María, llegó para marcar el comienzo de una nueva era en su carrera.

Primero, Becerra subió un video utilizando los espectaculares outfits que lució en sus shows en River Plate para una sesión de fotos y junto con él mostró su nuevo corte de pelo. “Empezando mi nueva ERA nos esperan muchas cosas”, escribió La nena de Argentina. Allí se la pudo ver con el pelo por debajo de los hombros y también sumó flequillo recto bien cortito por arriba de las cejas.

Este video tuvo casi seis millones de reproducciones, más de 400 mil me gusta y miles de comentarios por parte de sus seguidores, colegas y amigos que le regalaron cientos de elogios. El cambio no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes rápidamente comentaron el nuevo look de la artista.

Con este nuevo look, Becerra encara esta nueva etapa a nivel profesional, ya que recientemente brilló en el Monumental con dos shows inolvidables. Fue la primera mujer argentina en haberlo logrado, con el plus de que fue por partida doble. Ahora, se prepara para dar inicio a su gira internacional, pero antes compartió otro momento de intimidad con sus seguidores: subió una selfie que se tomó recién levantada y a cara lavada luciendo su belleza y el nuevo look, lo que provocó, nuevamente, la reacción de los internautas que le regalaron más de 930 mil likes en menos de 24 horas.

Las vacaciones de María Becerra y J Rei en Córdoba

Antes de retomar sus compromisos profesionales y de aparecer con nuevo look, María aprovechó para tomarse algunos días libres en modo vacaciones antes de continuar con el resto del tour que tendrá por todo el mundo. Este mini receso no lo hizo sola, sino que estuvo acompañada por su novio, J Rei.

Fue a través de sus redes sociales de ambos donde dejaron en evidencia lo que fue el viaje, los planes que hicieron y el destino elegido: Córdoba. La cantante oriunda de Quilmes se mostró en una microbikini a orillas de un arroyo y en un lugar espectacular en Argentina, como Santa Rosa de Calamuchita en la provincia de Córdoba, la cual es conocida por sus increíbles paisajes que invitan a desconectar del caos de la ciudad.

Por su parte, J Rei publicó que pararon específicamente en el Durazno que es una localidad del Departamento Calamuchita. “Nos alquilamos un motorhome y nos fuimos a recorrer Córdoba”, escribió junto a un video en la que muestra el interior de la casa rodante. Acto seguido le preguntó a su novia qué iba a cocinar. “Voy a hacer unos sorrentinos y unos ravioles con una salsa fileto, fácil y rápido”, comentó ella.

También mostraron los increíbles paisajes que vieron rodeados de naturaleza, calma y el sonido de los pájaros. Además, el cantante reveló que en una de las caminatas que realizaron conocieron a un amigo que se hicieron dentro del camping y que tomaron la decisión de adoptarlo. “Lo adoptamos en pleno viaje. lamentablemente lo habían dejado abandonado en un camping y nos empezó a acompañar, así que se ganó nuestros corazones y se quedó”, explicó confirmando que tanto él como su novia tienen una nueva mascota.