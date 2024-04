El comodorense Gonzalo Basulto, convocado a la Selección Argentina FADDIM

El profesor Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes de Comodoro Rivadavia, recibió en su despacho al deportista comodorense Gonzalo Basulto.

El basquetbolista de la CAI fue convocado por FADDIM, la Federación Argentina de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, para participar de la concentración oficial de la Selección Argentina de Básquet, que se llevará a cabo del 25 al 29 de abril en General Roca, provincia de Río Negro.

Basulto tiene 25 años y síndrome de Down, y estuvo acompañado por su madre Pierina Sosa, y por su entrenador, el coordinador de básquet de CAI profesor Mariano It. En una reunión agradable con el titular de Comodoro Deportes, se le realizaron algunos obsequios, como así también el apoyo institucional para ésta y próximas instancias deportivas.

“Estamos acá con la familia, vinimos con Gonzalo a visitarlo a Hernán. Estamos muy contentos, sobre todo por el interés y el apoyo que nos dan. Gonzalo ha sido invitado a participar con la selección Argentina de chicos con síndrome de Down en General Roca, así que el próximo jueves estaremos partiendo para allá con el profe Darío Boccia que trabaja con nosotros en la CIA y lo va a acompañar. Desde ya muy contentos desde el club, la familia, sus profes, sus compañeros, y un lindo desafío para él después de tantos años de trabajo, premiado con esta posibilidad, para que pueda ir a medirse deportivamente y hacer la experiencia”, comentó el entrenador Mariano It.

Por su parte, Pierina Sosa, madre de Gonzalo, describió: “Gonzalo a los 8 años arrancó en el básquet en Rada Tilly con Mariano It. La propuesta era que haga un deporte inclusivo, que no sea un ‘como si’. Fue hace 17 años cuando todo era diferente, era avanzado y jugado hacer algo así, pero lo han cobijado de una manera muy linda. Luego pasó a CAI, continuó con Mariano It en el básquet, y la experiencia durante todos estos años fue muy linda. Muy agradecida a la CAI, y esta posibilidad para Gonza, más allá de lo deportivo, es un estimulo muy importante porque es una experiencia muy linda, un escalón más como digo yo”.

“Siempre ha sido clave poder incluirlo verdaderamente, en el sentido de poder competir y jugar con chicos que no tienen síndrome de Down, y creo que eso lo ha fortalecido. Ese es el gran secreto nuestro, siempre fue tratado como un chico que no tiene síndrome de Down, obviamente con los recaudos y con el apoyo de la familia”, agregó su entrenador.

Gonzalo Basulto disfrutó de la reunión, se fue contento con sus regalos (una camiseta de Comodoro, un vaso térmico, una cantimplora y un anotador) que podrá usar para entrenar. Gonzalo es tirador y juega en el perímetro, puede hacerlo de base o escolta; le gusta la NBA, pero todo el básquet en general, y es admirador de Chris Bosh y LeBron James.

“Gonzalo es un chico que en la parte ofensiva se desenvuelve sin inconvenientes, tiene un tiro bueno, pasa la pelota, driblea bien. Su punto más débil es la defensa, él lo sabe, pero eso es una cuestión de querer hacerlo, y eso tendrá que trabajarlo. Es un chico que juega bien al básquet. Solo tenemos la incertidumbre de cómo será con respecto a los otros chicos, porque no tenemos ninguna referencia, pero desde el club, su familia, sus compañeros, todos le tenemos mucha confianza”, cerró Mariano It, coordinador de CAI y entrenador de Gonzalo.