Diana Bhon celebró la bonificación en los servicios, aunque espera respuestas del Senado

La decana de la Universidad Tecnológica Nacional sede Puerto Madryn, Diana Bhon, dialogó con El Diario Web luego que el Concejo Deliberante aprobara la medida que brinda un beneficio del 50% en los servicios para la universidades nacionales locales y al Cenpat y aseguró que “a nosotros nos sorprende para bien el gesto y la visión del Intendente y de los concejales” de poder brindar esta ayuda a la instituciones en un momento tan complejo.

“Nosotros veníamos haciendo algunas gestiones, pero el aporte de Gustavo Sastre fue esencial para lograr este objetivo. Sabíamos que era urgente porque en los próximos días íbamos a tener una nueva factura y se iba a poner difícil afrontarla”, resaltó.

Luego manifestó que mientras el Congreso de la Nación no tome cartas en el asunto y apruebe el presupuesto 2024 para las universidades, “vamos a estar en esta precariedad”. “Entiendo que es un paliativo lo de hoy, representa una bonificación del 50% para atravesar estos meses”, dijo.

Por otro lado, aclaró que la medida aprobada este jueves en el Concejo Deliberante que “será por un tiempo limitado” ya que lo que se espera es el cambio de política del gobierno nacional y que aparezca el presupuesto necesario para afrontar el mensual. “Cuando el Senado debate el presupuesto que nos corresponde, se dará de baja este beneficio”, resaltó.

Auditorías

En otro momento de la charla, Bhon comentó que “a nosotros nos auditan permanentemente, tenemos 3 auditorías internas anuales, en lo que es administrativo, contable, patrimonio y educativo, sin importar el partido político que esté en Nación”.

“Que no nos auditan no es verdad, si nos quieren seguir auditando y más, no hay problema. Tenemos todo en regla”, resaltó.

Por último lamentó la paralización de la obra ya que esto afectó el crecimiento de la institución. “Teníamos previsto avanzar con un comedor universitario, que ya estaba licitado, pero ahora para darle respuesta a los estudiantes en este sentido, habrá que esperar ya que el Gobierno paró todo”.