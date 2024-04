Darío Menna: «Fuimos a Buenos Aires a hacer gestiones, pero no fueron positivas»

Continúan las reuniones por el futuro de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). En este marco, Darío Menna, intendente de Río Turbio, dialogó con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, brindando precisiones del plenario que se desarrollará en la jornada de este miércoles, con gremios de la Cuenca y el gobernador Claudio Vidal.

Al respecto, afirmó: «Son momentos muy difíciles. Estuvimos con el intendente de 28 de Noviembre, fuimos a hacer gestiones en Buenos Aires por un objetivo en común con el sindicato. No a los despidos, no a la privatización. Las reuniones no han dejado muy buena impresión, no hay una mirada federal ni sobre la soberanía energética«.

«No han sido positivas: siempre aprietes políticos de por medio. Aprovechamos para ir a ver a diputados de diferentes bloques para que se saque YCRT de las privatizaciones de empresas públicas«, agregó.

Luego, habló sobre el proyecto de la autosustentabilidad de YCRT: «Tiene que estar el nuevo plan de nuestra empresa, que ese proyecto sea elevado, gestionado y articulado con el Gobierno Provincial para exponerlo luego en la Cámara de Diputados. Son semanas movidas, seguimos con los mismos miedos e incertidumbres que vivimos en 2015, en la Cuenca. Este Gobierno Nacional es mil veces peor, con un desprecio generalizado, con el vaciamiento del Estado, apriete a gobernadores. No hay diálogo«.

«Existe el apriete político hacia los diputados, nuestro objetivo es llevar un proyecto sólido para tener una empresa autosustentable. La idea es defenderlo en las Comisiones de los diputados nacionales», explicó acerca de sus expectativas.

Consultado por el encuentro que mantuvieron en Buenos Aires con el nuevo interventor de YCRT, detalló: «Nos manifestó el tiempo que tenemos para garantizar dos buques de carbón: nos dio un plazo de 90 días, lo que no es garantía de nada. La idea es garantizar las toneladas mensuales para exportar nuestro carbón y que entren recursos genuinos a YCRT».

«La primera caja de resonancia somos los municipios, tanto Río Turbio como 28 de Noviembre. Se abonaron los salarios, los compañeros de YCRT cobraron luego del 20. Se hace cuesta arriba para los intendentes y municipios, es algo que hablamos con el gobernador. Pero hay que tener en cuenta un plan de contingencia, porque no vamos a dar abasto con una posibilidad de despidos y retiros. Hoy se dejó de lado la política partidaria y el objetivo es defender nuestra empresa. Ese camino hay que seguir fortaleciéndolo frente al Gobierno Nacional», cerró.