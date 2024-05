Daiana Ocampo clasificó a París; Joaquín Arbe lo intentó pero no alcanzó

La atleta argentina Daiana Alejandra Ocampo ha concretado una hazaña este domingo 28 de abril en Hamburgo al terminar 7ª. en el maratón internacional –única no africana en el top ten- y conseguir con 2 horas, 26 minutos y 24 segundos la ansiada marca mínima para los Juegos Olímpicos de París.

En el noveno maratón de su campaña, Ocampo se une así a Florencia Borelli como las dos argentinas que cumplieron la durísima exigencia fijada por World Athletics para asistir al maratón olímpico (2:26:50). En tanto, el chubutense Joaquín Arbe, también fue parte de este Maratón, en busca de su marca para clasificar a la cita olímpica, pero no pudo sostener el ritmo y sintió el esfuerzo, aunque pudo completar la prueba.

Ocampo será junto a Borelli, la presencia argentina en París 2024

“Estoy dolorida por el esfuerzo… pero inmensamente feliz”, indicó a prensa de la CADA, la atleta argentina Daiana Ocampo momentos después de su notable actuación, que la convierte en la segunda argentina del historial de la distancia y sexta sudamericana.

El 18 de febrero, en Sevilla, Borelli había establecido el récord nacional y sudamericano de 2:24:18 y Ocampo se había quedado a las puertas de la clasificación al marcar 2:27:16.

“Pero aquel día me había sentido muy bien físicamente… y por eso me decidí a volver a correr un maratón con tan poco espacio de recuperación. Sé que no es lo más aconsejable pero se terminaba el período de habilitación a fin de abril y Hamburgo era mi última oportunidad”, contó.

Los parciales de Daiana fueron: 54:28 en los 10 kilómetros, 51:59 en 15, 1:09:06 en 20, 1:12:54 en medio maratón, 1:26:29 en 25 kilómetros, 1:43:48en 30, 2:01:116 en 35 y 2:18:52 en 40.

La atleta de 33 años, que reside en Pilar, se entrenó prácticamente sola en la altitud de Cachi durante las últimas semanas, pasó por la pista del CeNARD en los días previos al viaje y se dirigió al maratón de Hamburgo, uno de los más importantes de Europa.

Y aquel sueño que persiguió con tanta fuerza para Tokio 2020 y que se le negó por una seguidilla de infortunios, finalmente ahora se concretó: Daiana estará en París junto a Borelli, como las dos mejores maratonistas de la historia argentina.

Para dar una idea del nivel de Hamburgo, que este domingo en su 38ª. edición tuvo15 mil participantes- hay que indicar que su ganadora, la keniata Irine Cheptai, produjo uno de los mejores tiempos jamás registrados para una debutante (2:18:22), superando en gran duelo a su compatriota Winfridah Moser (2:18:25). Y la etíope Gotyom Gebreslase, campeona mundial 2022 en Oregon y ex vencedora del maratón de Berlin, ahora terminó tercera con 2:21:29.

Entre los hombres, el keniata Bernard Koech repitió su victoria del año anterior con 2:04:24, seguido por el etíope Haymanot Alen con 2:05:30 y el keniata Philemon Kipllimo con 2:05:37. Koech quedó a quince segundos de su marca del año anterir. Uno de los grandes favoritos, el etípe Getanheh Molla (con antecedentes de 2:03) fue octavo ahora con 2:07:38. El primer no-africano fue el alemán Sebastian Hendel, décimo con 2:08:51. Koech es el primer atleta que repite este triunfo en Hamburgo desde que el español Julio Rey lo hiciera en 2006.

Arbe fue por el mismo sueño, pero no pudo conseguir la marca

El recordman argentino Joaquín Arbe quedó lejos de sus mejores rendimientos, ya que fue 27° con 2:26:07, en tanto que Marcela Gómez abandonó luego del décimo kilómetro.

Al K 40 tuvo un parate y la transmisión oficial lo había dado como abandono; sin embargo continuó.

Paso los primeros 10K a un ritmo de 3.01 el k y no pudo mantenerlo en competencia.