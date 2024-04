Con presencia chubutense, se disputó el Regional de Menores en General Roca

El pasado fin de semana, se disputó en la ciudad de General Roca, Rio Negro, el Torneo Regional de Menores, certamen destinado para los jugadores infantiles y juveniles de la Patagonia y que contó con una destaca actuación de jugadores chubutenses,

Representantes del Trelew Tennis Club, cumplieron grandes performances consiguiendo primeros puestos.

El Regional, pleno de éxito para los chubutenses

Se jugó el pasado fin de semana en el Club General Roca, en Río Negro, el Torneo Regional de Menores de Tenis, certamen avalado por la Asociación Argentina de Tenis y que contó con destacadas actuaciones de jugadores y jugadoras represenatntes de la ASOTENECH.

En Sub14 varones, el tenista del Trelew Tennis Club, Lorenzo March, fue el ganador al vencer 6/1 6/2 a Mirko Uribe (NQN); consiguiendo además el primer puesto en Dobles junto a Benicio Madeo (de Neuquén) al superar 7/5 2/6 10/8 a los finalistas Paolini (Río Negro) y Lucio Vulcano de Trelew.

Por parte de la categoría Damas Sub 14, Justina Lassaga de Trelew, obtuvo el 1er lugar al vencer 6/2 6/3 a Guadalupe Marina (también del Trelew Tennis Club); en tanto que juntas se llevaron el torneo en dobles 6/1 6/0 ante Medinacelli (NQN) /Kilapi (RN).

En lo que respecta a la divisional Sub16 Varones, Estanislao Lassaga de Trelew, fue finalista del singles y ganador del dobles junto a Santiago Retacco (NQN) al superar 6/3 6/4 a Pavón (Tw)/Inostroza(RN). En tanto que en Dobles Sub12 Damas, Viglione junto a Jurado (de Neuquén), fueron las ganadoras 1/6 6/0 10/3 ante Lola y Martina Carbonelli (de Neuquén).

En Sub 12 Varones, en tanto, la dupla Nogueira/ Weigel ambos de Trelew, fueron finalistas de su categoría; mientras que en la complementaria en Sub 16 varones Tomas Atucha logró el 1er puesto. En Sub12 varones, fue finalista Alfonso Weigel así como también Benjamin Rubio en Sub 14.