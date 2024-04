Alerta en el sector del turismo por los números que se vienen

En un intento de balance del verano y Semana Santa, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) convocaron a una conferencia de prensa en la sede de la federación de Buenos Aires; la misma fue encabezada por sus titulares Fernando Desbots y Luis Barrionuevo, respectivamente.

Y si bien reconocieron los números de Pascuas, ambos dirigentes lamentaron los resultados de la temporada de verano y auguran que lo que viene es aun peor para la actividad turística. «Es un momento de preocupación. La actividad no es la foto del fin de semana sino la película de lo que se viene», anticipó Desbots.

La actividad turística disminuyó 8,5%

La presentación se apoyó en estadísticas que revelaron que la actividad económica total del país cayó un 4,5% en enero y febrero de 2024 en comparación con el mismo período de 2023.

En ese mismo periodo, la actividad turística cayó un 8,5%, es decir, el impacto negativo en turismo prácticamente duplica el de la economía general. Esto es en promedio, ya que en algunas regiones de Argentina ese guarismo superó el 15%.

El estudio elaborado por la consultora económica Invecq –en base a datos del Indec, Ministerio de Trabajo y Anses, entre otras fuentes– reveló que para el sector se trata del peor enero desde 2005, sin contar el de 2021, afectado totalmente por la pandemia de Covid-19.

Estos resultados se deben principalmente al golpe combinado de una inflación acelerada con el estancamiento de los salarios, que produjeron una pérdida del poder adquisitivo del 21% frente al mismo período de 2023.

El informe también reveló que las estadísticas no son más negativas porque la actividad se está sosteniendo parcialmente con el aporte del turismo extranjero. De hecho, la caída del turismo ejercido por residentes fue del 13,2%. Con lo que si el receptivo se resiente y/o el poder de consumo no se revierte, el escenario para los próximos meses solo empeorará.

Preocupación por el futuro

En un marco donde los establecimientos hoteleros y gastronómicos deben afrontar no solo una macroeconomía deprimida, sino también el aumento desmedido de los servicios –a veces cuadruplicados o quintuplicados–, Desbots apuró el análisis del fin de semana XXL: «Fue un bálsamo. Hubo movimiento, aunque no en todos lados. Vimos mucho turismo de cercanía y el nivel de consumo ha sido bajo».

El motivo de la convocatoria a conferencia de prensa es la preocupación de Fehgra de cara al futuro, teniendo en cuenta las estadísticas planteadas: «Seguimos en tratativas con el Gobierno para que conozcan nuestra actividad más allá del exitismo del fin de semana. Queremos tener más movimiento turístico. Queremos producir».

«Hay que ser más prudentes con los números», indicó el titular de la gremial empresaria, quien agregó que aún apuesta por el diálogo con el sector público.

«Que Scioli vuelva a Brasil»

Menos circunspecto, fue Luis Barrionuevo quien abordó el escenario de crisis general: «Estamos entrando en una pandemia sin virus», comenzó.

«Con la desocupación, el hambre y las baja de consumo y producción, vamos camino a un país donde las pymes y trabajadores ya no pueden pagar el ajuste. Así, el trabajador va a terminar en la calle y el establecimiento va a terminar cerrando», manifestó, señalando como culpable a la meta presidencial de lograr el déficit fiscal cero.

«Hoy la plata no sirve. Ni siquiera vale el axioma de que la inflación sube en ascensor mientras que los sueldos suben por escalera, porque estamos en el subsuelo», definió.

Asimismo, el dirigente no vislumbra un rumbo económico que pueda superar el presente: «Esto se hace a los ponchazos. ¿Cuál es el plan económico? Mandaron una ley ómnibus que terminó en ley fitito y ni siquiera dio resultado».

Barrionuevo también apuntó contra el secretario de Turismo nacional: «Daniel Scioli salió a decir que fue un fin de semana exitoso. Todos los fines de semana se trabajó bien. Vemos que veranearon quienes tienen un poder adquisitivo alto. Hubo 5 estrellas con 100% de ocupación pero los de 2 y 3 estrellas tuvieron un 30% o 40%».

«Scioli le haría un bien al país si vuelve con Lula a Brasil», sentenció el dirigente de Uthgra, en referencia al anterior puesto de Scioli como embajador en el vecino país.