Yauhar: «Algunos compañeros tienen que ser humildes, no convocan a nadie»

Tras participar del Congreso Nacional del Partido Justicialista realizado el viernes en Capital Federal, el ex ministro de Agricultura de la Nación Norberto Yauhar habló con AzM Radio y sugirió que las elecciones partidarias en Chubut deberían llevarse a cabo en septiembre.

«Era urgente. El país atraviesa una situación compleja. Llevamos, y me hago cargo de lo que digo, cien días de destrucción institucional, económica, de la relación con las provincias y de relaciones exteriores. Hay un deterioro notable que está dejando coletazos importantes», analizó en relación al congreso peronista.

«La discusión con China nos obliga a repensar todo el sistema económico que se había montado y que había sido muy bueno en los últimos años, para tener los ‘swap’ que nos garantizaban tener reservas en el Banco Central, para la construcción de represas en el sur y de ferrocarriles en el norte. Y por un capricho ideológico de una persona que no está en sus cabales, muchos sectores hoy tienen situaciones económicas difíciles«, aseguró.

El ex ministro chubutense propuso una fecha para la elección justicialista provincial y esbozó modificaciones al régimen partidario: «Estimo que en Chubut en septiembre posiblemente podamos estar en un proceso de elecciones, por lo menos por lo que han sugerido algunos de los compañeros que integran la mesa de conducción del Consejo Provincial. Creo que primero hay que subsanar problemas de la Carta Orgánica, que nos impide tener mayor participación de compañeros, como sacar el distrito único, cambiar la cantidad de representantes en función de los afiliados y armar una mesa de acción política que se reúna una vez cada 30 días».

De cara al futuro, Yauhar consideró necesario «dejar de lado las apetencias personales. Aquellos a los que no se les da el acceder a cargos políticos, es porque no convocan a nadie, o porque cada vez que se presentan a elecciones sacan uno o dos puntos. Esos son los que permanentemente hacen destrozos, porque no les dan los números. Entonces algunos compañeros tendrán que hacerse cargo y tener la humildad de entender que no tienen la habilidad de construir un proyecto político que sea convocante«.