Terenzi, amenazada de muerte por votar contra el DNU, visitó AzM Radio

La senadora por Chubut, Edith Terenzi, reveló que la amenazaron de muerte en el marco de la sesión en la cual se rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La funcionaria apuntó directamente contra el oficialismo y sostuvo que la amenaza había provenido desde Casa Rosada.

De visita en el estudio de AzM Radio, la legisladora fue entrevistada por Gonzalo Mondillo para El Resto es Bijouterie y habló a corazón abierto y criticó «la praxis del anónimo, del troll, del cobarde que no sabés quién es».

«No quiero victimizarme ni que esto se agrande. Nunca me había pasado algo así, toda la vida caminé tranquila por todos lados. He tenido cruces políticos y judiciales, pero esto de sentirme así de vulnerable es nuevo. El no saber dónde está el enemigo es lo peor», aseguró.

La senadora que se dispuso a revelar lo que le ocurrió, forma parte del radicalismo del bloque de Cambio Federal. En el marco de dicha pertenencia, contó que planteó el privilegio para defender a los colectivos vulnerados por las publicaciones que circularon contra Ignacio Torres, frente a las cuales “el Presidente está de acuerdo”.

Sin embargo, después de haber expuesto su moción de privilegio, unas horas antes de haber rechazado el DNU, contó: “Empecé a recibir amenazas en el teléfono, prácticamente a partir de las 13. Empezaron a viralizar mi teléfono, mis datos personales. Las barbaridades que te dicen por privado sin increíbles”.

La funcionaria consideró que soportó “un nivel de agresión al que no estábamos acostumbrados”. “Después se acuerdan de tu madre, de partes del cuerpo de tu hermana y te dicen: ‘Cuando te crucemos por la calle, te vamos a matar. Cuidate porque en donde te veamos, te vamos a liquidar’”, añadió.

Lousteau se refirió a lo denunciado por Terenzi

Martín Lousteau expresó su solidaridad con la senadora y llamó al resto de los dirigentes políticos a repudiar «hechos de violencia como este».

En su publicación de X (ex Twitter), el también funcionario de la Cámara Alta y presidente de la Unión Cívica Radical dio a entender que las amenazas recibidas por Terenzi son algo opuesto a la libertad que enaltece el partido político gobernante.