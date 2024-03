Spina: «Los docentes entendimos que no podíamos vivir en conflicto permanente»

Guillermo Spina, secretario general de SITRAED, analizó en AzM Radio el comienzo de ciclo lectivo en Chubut, que este año no tuvo ninguna obstrucción por medidas de fuerza.

«No recuerdo cuándo fue la última vez que comenzaron las clases a tiempo. Durante los últimos años está claro que no fue así, pero esto no pasaba hace tiempo. Es fundamental esto, tiene que ver con que muchos de los gremios colegas apostamos al diálogo, a construir», aseguró.

Spina reconoció que hubo un cambio de ambos lados del escritorio: «Entendimos que no se puede vivir en un conflicto permanente. Se entendió que la prioridad son nuestros hijos y que ningún derecho está por encima del otro. La clase política entendió que la prioridad tenía que ser la educación. Fue un cúmulo de situaciones y circunstancias que llevaron a este resultado».

Por lo pronto, la negociación salarial sigue llevándose a cabo, mientras los niños y niñas están en las aulas. «Estamos con paritaria abierta. El jueves nos vamos a reunir para empezar a definir lo del mes de marzo. Seguimos en el diálogo y en la construcción permanente», dijo.

La relación entre gremios, dijo Spina, es fluida. «La charla existe, es constante. Seguimos comunicándonos. Más allá de que cada gremio tiene su impronta, la realidad es que el objetivo en común sigue siendo el mismo. Podemos a llegar a tener, en todo caso, diferencias metodológicas pero el reclamo y el pedido siguen siendo los mismos. El diálogo existe y sigue siendo cotidiano«, contó.