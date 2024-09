Liz Crespo sigue firme en su preparación y en su sueño de ser campeona del mundo

La boxeadora madrynense Liz Crespo, visitó Chubut Deportes y mantuvo una reunión con el presidente, Milton Reyes, donde le presentó su planificación y necesidades para la temporada 2024.

“Acá estamos visitando y conociendo a las nuevas autoridades de Chubut Deportes, agradeciendo y deseándole muchos éxitos en su gestión al presidente», dijo «la Leona» que contó a la vez que el proximo 19 de abril protagonizará un nuevo combate en su carrera profesional, a disputarse en Buenos Aires o Santa Fé, aún a confirmar.

En abril, vuelve a subir al ring

En diálogo con el área de prensa de Chubut Deportes, Liz Crespo compartió detalles sobre su presente y su preparación para su proximo combate, como si también agradeció a las autoridades del ente deportivo provincial, liderados por Milton Reyes, por recibirla y escuchar sus inquietudes.

“Mi última pelea fue en noviembre del año pasado contra la uruguaya Maira Moneo, donde brindamos un terrible “peleón” y más allá de la derrota quede conforme porque solo tuve dos semanas de preparación. Agarré el combate porque necesitaba tener continuidad y cerrar el año peleando. La verdad que fue una gran rival, en un escenario con mucha mística como el Luna Park, por un título del mundo, lo que sirvió para poder seguir mostrándome. Todos quedaron conformes porque dimos un gran espectáculo arriba del ring y además abajo con Maira somos amigas”, afirmó «La Leona».

En tanto, en cuanto a sus metas para este 2024, Crespo afirmó que «espero que lleguen grandes oportunidades por eso estoy trabajando a conciencia buscando mi mejor preparación en todos los sentidos, por eso es importante el respaldo que pueda lograr de Chubut Deportes y de las autoridades de mi ciudad».

«No tengo un trabajo estable y solvento mis gastos con lo que gano dando clases en el gimnasio. Asique a seguir metiéndole, es lo que amo y creo que con disciplina, garra y dedicación todo llega. Mi sueño sigue siendo ser campeona del mundo”, agregó la boxeadora también entrenadora de entrenamiento funcional y boxeo.

Nadie es profeta en su tierra

“Estoy estudiando psicología social que me encanta y me sirve para el trabajo en el gimnasio con mis alumnos y si hay algo que anhelo, es que en mi ciudad a la que yo represento, me reconozcan, me tengas más en cuenta. No la gente, que si lo hace, sino las autoridades que me hacen sentir marginada, pero bueno si no nace de ellos, nada puedo hacer. Nadie es profeta en su tierra dice el dicho, pero sigo luchándola, con sacrificio, a conciencia, y con el apoyo de mi familia sigo en pié”, comentó.

¿Se viene un nuevo duelo Matthysse vs. Crespo?

Ante la consulta de como vería un combate a futuro frente a Soledad Matthysse, comentó que “Estaría buenísimo. Yo la respeto muchísimo y al principio de mi carrera nos enfrentamos, donde la experiencia pudo más y me ganó. En cambio hoy en día sería distinto y sin dudas una gran pelea, no solamente para Chubut, creo que trascendería al resto del país. A mí me serviría mucho para sumar experiencia porque en el boxeo nunca terminas de aprender y con ella que no afloja y está más aguerrida que nunca ofreceríamos un gran espectáculo”, aseguró en el final.