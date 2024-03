Linares mira de reojo la reunión de gobernadores: «Todavía no se consiguió nada»

El senador nacional Carlos Linares analizó con recelo la Segunda Reunión de Gobernadores Patagónicos que se realizó ayer en Puerto Madryn y aseguró que, si bien ve con buenos ojos la unidad de mandatarios regionales, “todavía no se consiguió nada”.

“He leído en Twitter a integrantes del gobierno provincial sacando rédito político. Los vi decir que ellos son los que convocan y que por eso vienen todos acá. Me parece que no es así. Creo que es importante lo que se logró. Tengo relación con muchos de los gobernadores que vinieron, como Weretilneck, Melella o Zilloto. Está bueno lo que están haciendo. Pero todavía no se consiguió nada”, dijo el ex intendente de Comodoro Rivadavia en su visita a AzM Radio.

En esa misma línea, Linares profundizó su desconfianza: “Es un error creer que se conformó algo. Hay un viejo refrán que dice que al rengo para conocerlo hay que dejarlo caminar. Esto recién empieza. Perón decía ‘si querés que algo no funcione, hacé una comisión’. ¿Qué se creó ayer? Una comisión”.

“Si esto perdura en el tiempo, lo de ayer fue el comienzo. Esto fue una copia y pegue muy buena del Norte Grande. No quiero minimizar lo que pasó: fue mucho y muy bueno. Y lo rescatable es que fue al comienzo de la gestión. Pero ahora a eso lo tenemos que acompañar e impulsar. La prueba de fuego es ir en busca de la derogación del DNU”, desafió.

Linares también se mostró cercano al gobernador santacruceño, Claudio Vidal: “Lo conozco de toda la vida, por su actividad petrolera. Su madre vive en Comodoro Rivadavia, así que lo conozco muchísimo. He participado en actos de su agrupación política, SER”.