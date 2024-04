La Cámara Industrial asistió a la Junta Federal de UIA Joven

La Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia (CIMA Patagonia) participó a través de su área CIMA Joven del encuentro “Junta Federal de UIA Joven”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollado días atrás.

Asistieron Hernán Raskin, vicepresidente de CIMA Patagonia y presidente de CIMA Joven, y Joaquín Estevan, referente del mismo espacio. Las delegaciones de todo el país fueron recibidas por el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja y el director Ejecutivo de UIA, Diego Coatz, para después mantener reuniones con representantes de diferentes áreas de la entidad, legisladores, y el presidente del BNA, entre otros.

CIMA Patagonia integra la Unión Industrial Argentina y las áreas Joven de cada entidad mantienen un permanente proceso de vinculación e interacción, entre las cuales se realizó una visita de UIA Joven y CAIAMA Joven el año pasado a Puerto Madryn, y está confirmado un nuevo encuentro para el mes de octubre del corriente año.

Durante la Junta Federal se reunieron con Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado de la Nación Argentina; Santiago Santurio, Diputado de la Nación y Nahuel Sotelo, Diputado Provincial.

La agenda incluyó también un encuentro con Pablo Lavigne, secretario de Comercio de la Nación, y Marcos Ayerra, secretario de Economía del Conocimiento, oportunidad en que se conversó sobre la situación de la industria, pymes y comercio.

El presidente de CIMA Joven, Hernán Raskin, contó su experiencia y refirió a “un caso de éxito del BNA, mi empresa cumple 13 años, en estos meses, y durante muchos años trabajé con otros bancos y cuando iba a buscar un crédito o una calificación nunca pudieron acompañarme. Me acerqué al BNA en Puerto Madryn y empecé a crecer porque el banco me acompañó. Los emprendedores, los empresarios jóvenes, por ahí no tenemos la calificación o la espalda financiera, y es bueno que el banco esté cerca de los emprendedores; cuento la experiencia porque me pude financiar de manera eficiente. Los primeros años de un emprender es complicado y valoro que el Centro PyME del BNA está muy cerca de los emprendedores, y gracias a eso, hoy tengo 30 empleados y con proyecciones de crecimiento”, reflexionó.