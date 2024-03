Gobernadores patagónicos estudian el capítulo hidrocarburífero de la nueva Ley Ómnibus

Este fin de semana no será uno más para los gobernadores. Durante las próximas 48 horas, los jefes provinciales de las distintas escuderías políticas se dedicarán a examinar, junto a sus equipos técnicos, todos y cada uno de los pasajes de la nueva ley ómnibus que la Casa Rosada giró a los distritos al calor del naufragio del mega DNU en el Senado.

Así las cosas, una de las principales aristas donde se posará la mirada de los mandatarios será en los capítulos energéticos. Desde minería hasta hidrocarburos, allí residen actividades clave tanto para la generación de divisas como para la creación de empleo y el crecimiento de las regiones.

Hidrocarburos: puntos clave de ley ómnibus

En principio las provincias patagónicas -principales interesadas en la explotación tanto de petróleo como de gas en el país- se mostraron cautas, pero dejaron entrever un halo optimista en cuanto a que, para este versión acotada del proyecto, se tuvieron en cuenta muchas de las modificaciones impulsadas por sus administraciones.

«A primera vista, se observa que consideraron los cambios que llevamos adelante en la OFEPHI y en el Congreso«, indicaron a este medio desde una gestión sureña. Dentro de su entramado, la ley Bases modificada esgrime que el objetivo del Gobierno es «maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país».

Otra voz consultada afirmó desde la Patagonia: «En principio vemos que, en general, se han considerado las modificaciones que se plantearon al proyecto original de la ley bases, eso es positivo». No obstante, las fuentes aclararon que el camino todavía es largo y hay mucho por analizar.

«Acuerdo con los principios que plantea el capítulo hidrocarburos porque busca maximizar la renta tanto petrolera como gasífera. Eso genera divisas y, por otro lado, mejorará ingresos por regalías», sumó un dirigente neuquino. Dentro del cóctel se incluye también una importante desregulación para el sector energético.

«Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos, y comerciar sus derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)», reza la versión pocket de la ley bases.

A la vez, en el entramado se establece que el PEN no podrá intervenir o fijar los precios de la comercialización en el mercado interno de ninguna de las actividades indicadas en el párrafo anterior». También agrega que permisionarios, concesionarios y/o sus derivados libremente, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía».

En cuanto a las exportaciones, el texto define que el comercio internacional de hidrocarburos «será libre», aunque el Poder Ejecutivo establecerá el régimen de importación y exportación. Dentro del capítulo de privatizaciones, además, se incluye la luz verde para que el Estado venda la totalidad de acciones de Energía Argentina SA. Por otra parte, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) quedaría sujeta a una eventual privatización o concesión.

Al día de hoy, algunos de los puntos sobresalientes del flamante borrador contemplan la desregulación del mercado, la maximización de la renta y la libertad de precios. Más calientes en la discusión a futuro aparecen la supresión del autoabastecimiento así como también del interés público nacional.

La semana pasada, en un documento conjunto, los seis gobernadores patagónicos se habían opuesto a la privatización de YCRT.

“Proponemos un acuerdo de productividad que salve al Complejo, en el que todos hagamos un esfuerzo para producir más, producir bien, generar energía y comercializar el carbón, cuyas reservas nos permiten contar con stock suficiente para 500 años. Ese mineral tiene otro valor agregado, ya que las cenizas, el residuo de la usina, se pueden utilizar para la fabricación de bloques y ladrillos”, reza el escrito firmado por Claudio Vidal (Santa Cruz); Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur); Ignacio Torres (Chubut); Alberto Weretilneck (Río Negro); Sergio Ziliotto (La Pampa); y Rolando Figueroa (Neuquén).

Aunque la pulseada tienen tintes económicos, también subyace una dimensión política. Al hacer el recuento de daños por la caída en desgracia del DNU en el Senado, en la Casa Rosada responsabilizaron en particular a los mandamases patagónicos. Sucede que el voto negativo de la mayoría de sus senadores fue clave para propinarle otra derrota en el Congreso a Milei. Las nuevas negociaciones se inscribirán en ese panorama.

En las administraciones provinciales se examinará también con especial atención la puesta en marcha del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) cuyo monto mínimo sea de u$s 200 millones. En suma, se trata de un ítem esencial para sectores como el energético y el minero, teniendo en cuenta el volumen de las inversiones que se manejan en ambos.

Mesa de Vaca Muerta

Este viernes, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó de un encuentro de la Mesa Sectorial de Vaca Muerta, un espacio donde confluyen los distintos actores tanto públicos como privados con intereses en el yacimiento.

En la jornada, que tuvo lugar en la localidad de Añelo -llamada «el corazón de Vaca Muerta»- Figueroa consideró que en Buenos Aires no se “toma noción lo que “significa Vaca Muerta». A la vez, ponderó que, para que funcione, todos los sectores deben trabajar en forma coordinada y “generosa».

El mandatario hizo particular énfasis en la necesidad de generar infraestructura para la explotación de los recursos energéticos. «Si nosotros no construimos la infraestructura, incluso para quienes están afuera de la industria, un día que se corte una ruta, que exista un reclamo porque no hay sustentabilidad social, se pierde a lo mejor en un día de recursos como para la construcción de 15 escuelas”, precisó.