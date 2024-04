El Torneo de Futsal de la Asociación Kiñewen define a sus campeones

Con el acompañamiento de la Municipalidad de Trelew, por intermedio de la Coordinación de Deportes, la Asociación Kiñewen de fútbol de salón define a sus campeones del Clausura 2023 este fin de semana en el Gimnasio Municipal N°1.

Luego de haber disputado su instancia de semifinales durante el fin de semana anterior, en el mismo recinto, este sábado y domingo se conocerán a los campeones de las categorías de Honor, A, B y Femenino.

Habrá campeones en el futsal trelewense

La actividad se desarrollará íntegramente en el Gimnasio Municipal N°1, el sábado desde 14 con los partidos de ida, y el domingo desde 14.30 con los cotejos de vuelta. Incluye las categorías Masculinas de Honor, A y B, así como la categoría Femenino.

En la categoría de Honor, el equipo de Deportivo Gorta dejó en el camino a Camioneros, mientras que Villa Gonza eliminó al equipo de Las Plumas. Y este fin de semana dirimirán el título de la categoría principal del torneo de futsal.

En el final del 2023 no habían podido concretar esta definición del certamen debido a la imposibilidad de contar con el recinto, algo que finalmente pudieron concretar en esta oportunidad, gracias al acompañamiento de la Coordinación de Deportes Municipal.

FUTSAL – TORNEO CLAUSURA 2023

DE LA ASOCIACIÓN KIÑEWEN – TRELEW

En Gimnasio Municipal N°1

Programación Finales

Femenino: Roy Centeno vs. La Virgencita

Cat. B: Teodoro Strobl vs. Mercado Cachito

Cat. A: Alberdi vs. Camioneros

Cat. Honor: Dep. Gorta vs. Villa Gonza