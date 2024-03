El madrynense Cristian Lema regresa a la titularidad en Boca ante San Lorenzo

Los defensores Marcos Rojo y Cristian Lema conformarán por primera vez la zaga central de Boca Juniors, en el partido donde se medirán frente a San Lorenzo de Almagro por la 12° fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Las lesiones de Rojo en los meses previos y el bajo nivel del ex Lanús les había impedido tener minutos a los dos juntos en el equipo titular.

Lema vuelve a ser titular y compartirá la zaga con Rojo

Este sábado, Boca Juniors recibirá en el Estadio La Bombonera a San Lorenzo de Almagro, en el cotejo que se jugará desde las 17 horas y por la Fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional, por la Zona B de la competencia.

La posible inclusión del zaguero central madrynense ex Guillermo Brown, Cristian Lema en la alineación titular implicaría un cambio respecto al 11 que venció a Central Norte por la Copa Argentina. En este escenario, el ex Belgrano ocuparía el lugar del juvenil Anselmino, lo que daría paso a la tan esperada asociación con el ex Estudiante, Marcos Rojo, en la defensa central del equipo.

Diego Martínez también ensaya otras variantes

La primera de las incertidumbres para el entrenador Martínez será quién acompañará a Edinson Cavani en la delantera, pensando en el duelo con San Lorenzo pero también en el viaje a Potosí por la Copa Sudamericana: Luca Langoni o Miguel Merentiel serían las dos variantes del DT, siendo el primero el que correría con un poco más de ventaja.

A su vez, Cristian Medina y el peruano Luis Advíncula, quienes volvieron después de la Fecha FIFA – Medina con la Selección Sub-23 y el lateral con su país-, también serían parte del once inicial para el encuentro ante San Lorenzo.