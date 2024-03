Detuvieron a un «estafador golondrina» que clonó tarjetas por todo el país

Un joven de 23 años, oriundo de Rosario, Santa Fe fue detenido en Comodoro Rivadavia este miércoles en un operativo cerrojo por parte de la Brigada de Investigaciones. Era intensamente buscado en Neuquén por el delito de Skimming, clonación de tarjetas y transferencias de dinero de una cuenta a otra. Se trata de un “estafador golondrina”, se quedaba por algunos días, operaba en los cajeros y luego se iba a otra ciudad. En Comodoro había alquilado una habitación en jurisdicción de la Seccional Segunda.

El alerta lo dio la División Delitos Económicos de Neuquén. El sospechoso le había clonado la tarjeta a un funcionario judicial de esa provincia, y que incluso trabajaba en la Sección Ciberdelitos.

Allí le habían abierto unas 13 investigaciones. El joven venía desde Corrientes, Buenos Aires, pasó por Córdoba y Bariloche, siempre cometiendo el mismo delito, transfería dinero de una cuenta a otra con tarjetas clonadas. El paso en falso lo cometió en Comodoro Rivadavia en donde operó el cajero del Banco Chubut en la Municipalidad y el sistema alertó de su presencia. Hasta allí la Brigada de Neuquén lo tenía registrado en las cámaras de seguridad de los cajeros en donde quedaba al descubierto su tatuaje en el cuello y su apariencia pero no tenían el nombre del estafador.

De esa manera, la Brigada de Neuquén le pidió ayuda a la DPI de Comodoro Rivadavia que comanda el comisario Pablo Lobos y se montó un operativo cerrojo. Fue en pleno Centro, en menos de dos horas. La Brigada logró detenerlo en la avenida Yrigoyen tras dar otra ubicación de sus maniobras.

“En su poder tenía alrededor de 9 tarjetas y un clonador” informó Lobos, hoy en conferencia de prensa en la Unidad Regional de Policía.

Un clonador con Bluetooth

“Es un vinculador para pasar la tarjeta magnética, y según pudimos experimentar lo hace con Bluetooth. Lo coloca en el cajero, clona la tarjeta y con el para acceder, y la ayuda de otra persona en otra parte, realizan las transacciones. No es la única persona que actúa, hay mas personas que están detrás. Tiene conexión con otras provincias” dijo Lobos.

El fiscal Martín Cárcamo primero ordenó la demora del sospechoso para identificarlo. Una vez que le encontraron las tarjetas clonadas, el clonador y que comprobaron las transferencias con las cámaras de seguridad del Banco, pidió que quede detenido por el delito de estafa.

“Se pudo verificar por las tareas de la Brigada, seis operaciones exitosas con tarjetas clonadas, transfirió más de un millón de pesos a diferentes cuentas, después que hizo la ultima operación fue capturado”, informó Cárcamo ante AZMTV de la Patagonia.

“Las victimas no son de Comodoro, son tarjetas cuentas clonadas de otras jurisdicciones” dijo el fiscal.

La modalidad es característica de ciudades más grandes. En Buenos Aires estas maniobras tienen más presencia, aquí en Comodoro es la primera vez que se detecta esta modalidad.

Recomendaciones

Para evitar caer en el engaño desde la Fiscalía pidieron no perder de vista la tarjeta de debito o de crédito, y verificar que el cajero automático no presente suplementos. También verificar que el cajero, no esconda ningún dispositivo en la ranura del cajero, y que tampoco tenga cámaras de seguridad adicionales.