Desgarrador pedido de disculpas del automovilista que causó una muerte en Rawson

En el marco de la concreción de un juicio abreviado realizado en la Oficina Judicial de Rawson, el conductor de una camioneta que produjo la muerte de una mujer y lesiones graves a su hija menor al realizar un sobrepaso en una doble línea amarilla, pidió perdón a los familiares de las víctimas y fue condenado a tres años de prisión condicional, cinco años de inhabilitación para conducir y la realización de un curso de seguridad vial.

Dirigiéndose a los familiares de la víctima presentes en la audiencia, Luis Augusto González dijo estar “de acuerdo con lo planteado, reconozco mi autoría y lo que pasó. Es la primera vez que los puedo mirar y comprendo el dolor de ustedes. Les pido perdón por lo que pasó y el dolor ocasionado. Pero no fue algo premeditado. Lo que pasó me va a seguir toda la vida. Cuando ocurrió el accidente se me vino el mundo abajo. Tuve mucha bronca y mucha pena por la muerte de una persona. Espero que acepten mis disculpas”.

La jueza Eve Ponce adelantó que homologará el acuerdo en los términos planteados por el defensor Miguel Moyano y la representante de la Fiscalía de Rawson Janet Davies, aunque hará conocer su resolución la próxima semana.

La colisión frontal se produjo minutos antes de las 15 a la altura del puesto de la División Abigeato de la Policía de Rawson. Fue el 15 de diciembre del año 2022 en esa zona de la ruta provincial 7, entre Rawson y Trelew.

González conducía desde Trelew hacia Rawson una Renault Kangoo propiedad de una empresa en la que trabajaba. La víctima fatal, Vanesa Fuentealba, lo hacía, en sentido contrario, hacia Trelew, acompañada por su hija adolescente.

En una maniobra imprudente, González se pasó al carril contrario sobrepasando una doble línea amarilla que prohíbe el sobrepaso. Como consecuencia de la fuerte colisión, Fuentealba falleció de un paro cardio respiratorio por las múltiples lesiones que sufrió. Su hija también recibió lesiones graves, al igual que González.

El hecho fue caratulado como “homicidio culposo” y González debió entregar su carnet de conducir. Periódicamente, deberá presentarse en la Oficina Judicial de Trelew para certificar que no se fue de la zona.

Fuente: Ministerio Público Fiscal.