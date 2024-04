Con restitución de Ganancias unos 800 mil trabajadores volverán a pagar el impuesto

Uno de los ejes centrales del llamado “Proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” es la restitución del Impuesto a las Ganancias o también llamados ingresos personales para la cuarta categoría, que había sido eliminado el año pasado en plena campaña electoral, y que sufrió modificaciones en el dictamen final que se firmó este jueves respecto del texto original que envió el Ejecutivo.

El proyecto, que se debatirá en el recinto el lunes, reinstala en el capítulo quinto este tributo y fija un mínimo no imponible de $1.800.000 brutos (1.494.000 netos) para los trabajadores solteros y en $2.200.000 ($1.981.278 netos) para los trabajadores casados con hijos.

Esto significa que unos 800.000 trabajadores que hoy están exentos de Ganancias volverían a pagar el impuesto con alícuotas que van del 5% al 35%. En valores que arrancan en casi $ 3.000 mensuales hasta unos $ 60.000 mensuales para los que hoy están excluidos del tributo. Y que supera los $ 100.000 mensuales para los que ganan más de $ 2.500.000 brutos.

Así, el mínimo no imponible volvería a niveles de agosto de 2023 en pesos constantes cuando se impulsó la primera reforma. No obstante, señalaron que no todos los trabajadores que pagaban entonces volverán a hacerlo, debido a que los salarios no acompañaron la inflación.

El Gobierno pretendía que la actualización de estos pisos mínimos fuese anual, pero ante la presión opositora, los funcionarios de la Casa Rosada accedieron a que haya una actualización trimestral este año (sería en septiembre) y que, a partir del año próximo, sea semestral y detalla: “Inclusive, en los meses de enero y julio, por el coeficiente que surja de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”.

Al explicar la restitución del gravamen eliminado el año pasado a instancias del ministro/candidato Sergio Massa y que había sido votado afirmativamente por el presidente de la Nación, Javier Milei, el proyecto resalta que tiene por finalidad “reestablecer el equilibrio dentro del esquema de la Ley del Impuesto a las Ganancias, incorporando dentro del impuesto a los ingresos a aquellos sujetos que evidencian una capacidad contributiva suficiente para ser alcanzados por el tributo, respetando la progresividad que es el principio rector de dicha norma”.