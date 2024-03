Descubren 100 nuevas especies potenciales de aguas profundas

Investigadores marinos en una misión para registrar la vida escondida en los océanos del mundo anunciaron que encontraron alrededor de 100 nuevas especies potenciales, incluida una misteriosa criatura parecida a una estrella.

El equipo de expedición centró su investigación en Bounty Trough, una parte poco explorada de 800 kilómetros de largo del océano frente a la costa de Nueva Zelandia, al este de la Isla Sur. El viaje de tres semanas de los científicos a bordo del buque de investigación Tangaroa, que pertenece al Instituto Nacional de Investigaciones del Agua y la Atmósfera del país, tuvo lugar en febrero.

El equipo recolectó casi 1.800 muestras de profundidades de hasta 4.800 metros (3 millas), encontrando especies de peces, calamares, moluscos y corales que creen que son nuevas para la ciencia.

“Tenemos esta gran área frente a la costa este de Nueva Zelandia donde hay una escasez absoluta de puntos de datos. No sabemos nada al respecto”, dijo el Dr. Daniel Moore, director científico de la expedición de Ocean Census, una nueva alianza lanzada en abril de 2023 que tiene como objetivo identificar 100.000 especies desconocidas en los próximos 10 años. «Fue una verdadera exploración, muy emocionante».

Durante las próximas tres semanas, un equipo de científicos clasificará y describirá los hallazgos en aguas profundas para confirmar si se trata de especies recién descubiertas.

Los científicos del equipo quedaron desconcertados por un hallazgo, que inicialmente pensaron que era un tipo de estrella de mar o anémona de mar.

“Aún es un misterio. Ni siquiera podemos ubicarlo en una familia. Todavía no sabemos dónde está en el árbol (genealógico), así que será interesante”, dijo Moore.

La doctora Michela Mitchell, taxónoma de la Red de Museos de Queensland, dijo en un comunicado publicado por Ocean Census que podría ser un tipo de coral de aguas profundas llamado octocoral. “Lo que es aún más emocionante es que podría tratarse de un grupo completamente nuevo fuera del octocoral. Si es así, se trata de un hallazgo significativo para las profundidades del mar y nos da una imagen mucho más clara de la biodiversidad única del planeta”, dijo en el comunicado.

Moore dijo que le sorprendió que el equipo encontrara una nueva especie de pez conocida como eelpout que fue «instantáneamente reconocida como diferente a las demás».

“Encontrar nuevos vertebrados es raro. Hay cientos de miles de invertebrados en el mar que aún no conocemos. A los vertebrados nos gusta pensar que sabemos lo que hay ahí fuera, pero la realidad es que simplemente no lo sabemos”, dijo.

El barco remolcó tres tipos diferentes de trineos según el terreno para recoger las muestras. Estos incluían un arrastre de vara tradicional que arrastraba una red para recolectar muestras, un trineo submarino de alta resistencia para superficies rocosas y otro dispositivo que tomaba muestras del agua justo encima del fondo marino, así como una cámara submarina remolcada.

Siguen existiendo enormes lagunas en el conocimiento científico de las profundidades del océano. De los 2,2 millones de especies que se cree que existen en los océanos de la Tierra,