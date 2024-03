¿Cómo derribar los prejuicios sobre el Síndrome de Down?

En el marco del Día Mundial de concientización del síndrome de Down, la asociación civil “Cambiando la Mirada”, que trabaja para desarticular prejuicios y abrir caminos de oportunidad para las personas con esta característica genética, presentó una nueva campaña de concientización que invita a derribar mitos de la sociedad en torno a las personas con síndrome de Down.

Este año, difundieron el video “Derribemos mitos”, que pone en evidencia una serie de preconceptos que la sociedad mantiene sobre las personas con síndrome de Down, tales como “no pueden tener trabajo estable”, “no pueden emprender” o “no pueden ser exitosos”, entre otros. Para derribarlos, el proyecto da a conocer casos reales de personas que sí lo lograron en nuestro país.

«Cumplimos cinco años de llevar adelante nuestras campañas de concientización. Y para celebrarlo, esta vez decidimos recrear, a modo de homenaje, la primera campaña de Cambiando la Mirada, que hablaba de derribar prejuicios en la sociedad. Nos pone felices poder retomar ese concepto cinco años después y ver cuántos casos reales existen de mujeres y hombres en Argentina que hoy resultan inspiradores por el desarrollo personal que lograron llevar adelante desafiando esos prejuicios”, expresó Dolores Pisano Costa, fundadora y directora de Cambiando la Mirada.

Sobre “Cambiando la Mirada”

“Cambiando la Mirada” es una asociación civil formada por padres de personas con y sin síndrome de Down, que se unieron en 2019 para poner el foco en las fortalezas y habilidades de estas personas, para abrir caminos que generen oportunidades donde los participantes puedan explotar su potencial y lograr la mejor versión de sí mismos, aportando valor a la sociedad en su conjunto.

Para más información sobre la asociación, visitar www.cambiandolamirada.com.ar.