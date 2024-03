Advierten “desguace estatal y estrategia corporativa” en YCRT

Un manto de sospecha se cierne sobre la intervención de YCRT. Fuentes confiables advierten que el interventor Thierry Decoud asesorado por Mario Capello, estaría llevado adelante “un plan de desguace” del Complejo Carbonífero Termoeléctrico. Todo apunta a que si el plan prospera la Térmica de 240 MW de potencia quedaría en manos del ex cervecero Carlos Miguens Bemberg, actual titular de Minera Patagonia Gold y accionista de Central Puerto Nuevo, y funcionaría a gas.

Según trascendió el objetivo central del plan de desguace que llevan adelantes las huestes del ministro Caputo, sería desvincular la generadora eléctrica de la mina de carbón. Objetivo que no pudieron alcanzar durante la gestión presidencial de Macri, cuando Capello era asesor del entonces interventor Zeidan.

Los primeros indicios muestran que la primera etapa del Plan contemplaría trabajar en dos frentes. Un grupo de profesionales y técnicos se apiñan n las oficinas de Central Puerto Nuevo para desentrañar todo tipo de información técnica y jurídica con la finalidad de prepararse ventajosamente para cuando el interventor Decoud llame a licitación o presente la oferta.

De acuerdo a información a la que pudo acceder El Diario, la actual intervención ha incorporado en las últimas tres semanas más 15 profesionales con las categorías más altas, contradiciendo las políticas de austeridad del presidente Javier Milei en esta materia. Los profesionales pasarían por el filtro de la gente de Miguens Bemberg dado que, de resultar la estrategia, serían su recurso humano cuando la Usina Térmica forme parte de Central Puerto Nuevo.

En el otro frente se disponen a reducir al mínimo el personal afectado a la usina generadora, para lo que se habría dispuesto un plan muy ingenioso. Proponen a los trabajadores de la Usina pasarlos al plantel de trabajadores de la Mina. Esto no solo contradice el discurso del gobierno cuando mencionan el excedente de recursos humanos en Yacimiento Carbonífero Rio Turbio, sino que compromete las arcas del Estado y el esfuerzo que se estaría haciendo en torno al déficit. La traducción en leguaje libertario seria «usan la nuestra» para apropiarse ruinmente de la Usina de 240 MW sin costo ni carga laboral alguna.

El Plan de Decoud, Caputo, Capello y Miguens atenta contra el Complejo Minero e Industrial Carbonífero de la cuenca de Río Turbio, y poniendo en riesgo todo aquello que subsiste en torno a la actividad.