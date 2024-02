Valentín Schankula y su presente en Ferrocarril Oeste

El jugador comodorense Valentín Schankula, surgido en la Escuela Municipal Km5 de Comodoro Rivadavia, está de visita en su ciudad y se reunió con Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes junto a quien compartió su presente deportivo.

Schankula, se encuentra radicado en buenos Aires, donde reparte sus tiempos jugando y entrenando en el Club Ferrocarril Oeste y estudiando el Profesorado de Educación Física.

De Comodoro a Ferro, Schankula y sus metas 2024

El deportista de Comodoro Rivadavia, Valentín Schankula, juega en la primera división de Handball del Club Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, que hizo historia jugando el Sur-Centro de clubes en Brasil. Además, se encuentra finalizando la carrera en el profesorado de Educación Física.

El joven de 24 años, desde su partida a Buenos Aires, donde tuvo un paso por Selección Argentina, recibe el acompañamiento de Comodoro Deportes, para su desarrollo deportivo y profesional.

Este año vendrá a Comodoro Rivadavia, con su equipo a jugar el Torneo Nacional “B” que se realizará del 24 al 30 de junio. Para el deportista comodorense, esa será la principal apuesta de Ferro: “Nos vamos a enfocar en ganar el Nacional ‘B’, ese torneo va a ser muy complicado y tenemos que hacernos respetar en el sentido de mostrar y marcar el nivel adentro de la cancha, vamos a prepararnos bien y vamos a venir a dejarlo todo”, señaló el chubutense.

En ese sentido, Schankula se mostró contento de jugar en la ciudad que lo vio nacer: “Toca la vuelta a casa, voy a jugar en la cancha donde jugué de chiquito, por ese lado me alegra un montón y me llena el alma. Es una incertidumbre saber cómo será volver a jugar en Comodoro, con otra camiseta, pero contento y alegre de saber que tengo la posibilidad de jugar en casa, es algo único, poder decirle a mis familiares y amigos que me vean jugar no es algo de todos los días”.

Sobre la reunión con Hernán Martínez, Schankula contó que “estuvimos proyectando lo que será el 2024 y también le comenté lo que pasó el año pasado. En la charla tratamos varios temas y uno de los más importantes fue la proyección que se tiene a nivel de jugador acá en Comodoro. Espero que lo que estoy transitando le pueda servir a muchos jugadores y pueda ser ejemplo”.