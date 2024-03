«Sole» Matthysse sigue persiguiendo su sueño de ser campeona mundial

La boxeadora chubutense Soledad «la Itaka» Matthysse, ex campeona del mundo tenía previsto pelear el próximo 8 de Marzo en Concordia, Entre Ríos, ante Yanina Lescano por los títulos argentino y sudamericano de los 60 kilos.

Sin embargo, por razones aparentemente de índole presupuestaria, la pelea se cayó y de esta manera se ve postergada la posibilidad de ir por la doble corona.

A reprogramar objetivos para «Sole» Matthysse, que ahora espera por una nueva fecha

Soledad Matthysse, que viene de realizar una gran pelea perdiendo en fallo ajustado frente a Karen Carabajal, en la ciudad de Cutral Có, Neuquen, ahora deberá esperar para próximos objetivos, aunque ya aseguró que su deseo es «volver a ser campeona del mundo».

En dialogo con el área de prensa de Chubut Deportes, Matthysse contó que “hace dos días se me canceló la pelea donde iba a enfrentar a Lescano por los títulos argentino y sudamericano. Yo venía entrenando bien, manteniendo el peso, totalmente enfocada en la pelea, estudiando al rival y llegó la noticia que se cancelaba el combate».

«No sé que problema hubo entre la organización de Concordia y la Federación, asique que nada, más allá que me dio un bajón porque siempre estoy entrenada, seguiré esperando que salga algún otro combate, siempre con la mente en positivo. Hay una posibilidad de combatir el 24 de marzo en Buenos Aires, espero que se concrete”, aseveró «La Itaka».

En cuanto a sus venideros objetivos y el retiro de la practica profesional del boxeo, Matthysse fue clara al indicar que «la verdad que el retiro ni se me cruza por la cabeza porque mientras tenga salud y ganas de entrenar voy a seguir en la actividad», considerando que «una vez que llegue el retiro lógicamente que me gustaría hacer otras cosas e involucrarme en el deporte como lo hacen otros colegas, pero por ahora, tengo muchísimas ganas de entrenar, seguir activa y además estoy muy conforme con mi trabajo de portera, asique falta mucho (risas)».

“Quiero ser de nuevo campeona del mundo”

Soledad, valora el acompañamiento de su familia para cumplir con sus metas y sostener plena en la actividad, al comentar que “mi familia no me dice nada porque ellos saben que a veces se hace difícil tomar la decisión del retiro en el deporte que a uno le gusta. Me ven sana, con salud, viva, con ganas de seguir y me acompañan en todo momento. Mario (esposo y entrenador) me dice siempre que yo decida cuando llegue la hora del retiro, es decir, la última palabra la tengo yo», destacando que «él me sostiene, me acompaña en todo y sabe que yo tengo muchas ganas de ser nuevamente campeona mundial y ojalá pronto se convierta en realidad ese sueño, mientras tanto sigo disfrutando la actividad”, manifestó.