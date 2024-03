Sextorsión desde la cárcel: fingió ser abogado y le exigió dinero para no escracharlo con sus fotos íntimas

Con una identidad falsa, de un abogado de la ciudad, un hombre condenado por homicidio, se contactó con la víctima y le reclamó 100 mil pesos para no “escracharlo”. Por el hecho el juez Marcelo Orlando condenó al sujeto, de nombre David Alejandro Carballo, a tres años de prisión por el delito de extorsión en grado de tentativa.

La causa la llevó adelante la fiscal Silvana Salazar y, previamente, Soledad Elba “La Pochola” Gonzalez, reconoció el delito y accedió a una suspensión de juicio a prueba como coautora del intento de extorsión telefónica. La mujer había sido detenida cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta y pretendía cobrar 100 mil pesos para evitar publicar fotos íntimas del denunciante.

La causa se inició a fines de 2021 cuando un hombre denunció que lo llamó “una persona que dijo que le había mandado fotos íntimas a la hija y que me iba a llamar el abogado para hacer un arreglo. Después me llamó otra persona que se identificó como abogado de la familia (utilizaba como foto de perfil la foto de un exjuez) y dijo que me iban a detener. Y ahí me solicitó 100 mil pesos para arreglar todo y que esto no salga a la luz. Quiero dejar en claro que nunca mandé fotos de nada y es claramente que me quieren estafar”, afirmó el denunciante.

A partir de allí se inició una investigación que llegó hasta el Instituto Penitenciario. Y se comprobó que era Carballo quien operaba con las maniobras de extorsión desde la cárcel.

La pena de tres años a Carballo se sumará a las condenas que está cumpliendo por robo y homicidio en el Instituto Penitenciario Provincial.