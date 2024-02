Rescataron un chulenguito en Madryn

Una familia tenía una cría de guanaco en su domicilio en Puerto Madryn. El animal fue rescatado este jueves por la organización Refaunar Patagonia y la Policía Comunitaria y luego intervino personal de la Fiscalía.

La fiscal de Madryn, Cecilia Pistará, convocó a los rescatistas para que retiren al “chulengo” que detectaron en un domicilio particular, donde la familia dijo que no sabían que no se podía tener a un animal silvestre en su casa.

“Es importante hacer saber que está prohibida la tenencia de animales silvestres en la zona urbana. Se debe dar aviso a las autoridades de aplicación”, destacó la funcionaria.