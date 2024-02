Pusieron un cero de más en un comunicado oficial y subieron las acciones de la empresa

Un error tipográfico en un comunicado de prensa emitido esta semana por la plataforma de transporte Lyft, en el que se proyectó erróneamente que el margen de ganancias de sus acciones crecería 500 puntos básicos (en realidad, la compañía prevé que los márgenes crezcan 50 puntos básicos) contribuyó a impulsar un 67% los títulos de la empresa en las operaciones fuera de horario.

El director ejecutivo de Lyft, David Risher, asumió por completo la responsabilidad por este error administrativo que infló involuntariamente las perspectivas de ganancias de la compañía y disparó las acciones. En una entrevista con Bloomberg TV, Risher sostuvo: “En primer lugar, es culpa mía… Esto fue un error grave, pero fue un cero en un comunicado de prensa”. El error tipográfico en realidad apareció en varios documentos de la compañía el martes.

El CEO de la empresa reiteró en varias oportunidades que era un error grave, pero agregó que “no debería restar importancia al desempeño financiero de Lyft”. La empresa informó que las reservas brutas habían aumentado un 17% en el cuarto trimestre respecto al mismo período del año anterior, a 3.720 millones de dólares, por encima de las estimaciones de 3.670 millones de dólares

Risher dijo que su equipo en Lyft se tomaba el error muy en serio y señaló que se corrigió “a los pocos segundos de encontrarlo”.

La llamada

Sin embargo, en una llamada con analistas para discutir los resultados trimestrales, los ejecutivos de Lyft no notaron de inmediato el error al comienzo de sus comentarios. Solo la directora financiera de Lyft, Erin Brewer, empezó a referirse a las perspectivas de la compañía de una expansión de 50 puntos básicos. Y no fue hasta más tarde en la llamada, cuando un analista advirtió la discrepancia, que Brewer reconoció que la perspectiva había sido corregida de la informada en el comunicado de prensa.

Finalmente, la empresa corrigió el comunicado y los documentos regulatorios.

Al consultarle si rodarían cabezas por este error, Risher dijo: “No estamos en el punto en el que los comunicados de prensa puedan ser escritos con IA, al menos no comunicados de prensa financieros”.

Bajo Risher, Lyft ha eliminado cientos de puestos de trabajo desde finales de 2022 como parte de una reestructuración.

Es un “momento humillante” para Lyft, dijo Dan Ives, analista de Wedbush Securities, “una debacle de proporciones épicas”. En un correo electrónico señaló que “nunca había visto un error como este en mis casi 25 años en el mercado”.

Lyft es una empresa de transporte estadounidense que conecta conductores y usuarios de coches compartidos por medio de una aplicación móvil. Es competencia de Uber y Cabify.