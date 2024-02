Pais: «El avasallamiento de Nación nos va a encontrar juntos a los chubutenses»

«Podemos tener disensos, críticas o desacuerdos, pero cuando se trata de defender los intereses de los chubutenses, de reclamar por nuestros derechos frente al avasallamiento de parte del Gobierno Nacional, sin dudas nos va a encontrar a todos los chubutenses juntos«, declaró el diputado provincial Juan Pais, al respecto de la sesión extraordinaria realizada ayer, en la que la Legislatura pidió a Ignacio Torres profundizar los reclamos ante el Gobierno federal por todos los medios necesarios.

El legislador de Arriba Chubut destacó «la manifestación política de que estuviera prácticamente toda la dirigencia en la Legislatura dando apoyo y acompañamiento al planteo. Me parece de trascendencia histórica. Después veremos cómo termina la película«.

En diálogo con AzM Radio, Pais se mostró estupefacto por la conducta de Javier Milei en la red social X: «Me sorprende lo que está pasando. Yo sabía lo que era Milei, no me daba lo mismo quién fuera electo presidente, pero jamás me imaginé que un Presidente de la Nación se iba a referir en términos personales y con agravios gratuitos en las redes sociales de la manera que lo hizo con el Gobernador de la Provincia»