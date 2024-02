Otra vez la pelota a los gobernadores

Por Karina Cecuk

Javier Milei no cesa en su arremetida contra las provincias. Tras la quita de subsidios al transporte anunciada la semana anterior, ahora el Gobierno ratificó que no prorrogará el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y tensa las relaciones con los gobernadores.

Esta vez la decisión afectaría al sueldo de los docentes y se pone en riesgo el inicio de clases.

“El fondo compensador, en principio, la Nación no lo va a transferir porque considera que hoy ese fondo no tiene existencia, no existe”, dijo este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, y para no dejar lugar a dudas sobre quienes recae la responsabilidad agregó que la discusión paritaria la deben brindar las provincias.

“Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores y cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores”, dijo el vocero, pasando la pelota a la cancha de los mandatarios provinciales.

El FONID alcanza a los docentes del sistema educativo formal de nivel inicial, primario, secundario y terciario no universitario de todo el país, estimándose su alcance a más de un millón seiscientos mil docentes, por lo que la quita, supone un ajuste salarial de manera directa en el sector.

Todos los ministros de Educación provinciales firmaron la semana pasada un documento para hacerle llegar sus preocupaciones al titular de la cartera de Educación nacional, Carlos Torrendell. La respuesta no tardó en llegar, ese fondo «no existe», dijo Adorni, con el mismo tono que Milei afirma «no hay plata».

Las declaraciones del vocero presidencial se dieron tras la conferencia de prensa que brindó la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), en la que confirmaron que el Gobierno no citó todavía a la paritaria nacional docente, y Adorni respondió que “no existe la paritaria docente nacional, se está evaluando”.

Así, en escasos minutos el Gobierno se desligó de la Educación, y volvió a cargar sobre los hombros de los gobernadores toda la responsabilidad, a sabiendas que si no están garantizados los salarios de los docentes, difícilmente se puedan garantizar los días de clases.

El gobierno de Milei claramente no se caracteriza por su espíritu federal, por el contrario pretende disciplinar a los gobernadores con la herramienta más eficaz, la billetera.

Sin embargo, los mandatarios provinciales ya han anticipado que no van a ceder a medidas extorsivas; y si bien todos han expresado su voluntad de buscar consensos con el Gobierno nacional para darle las herramientas que necesita, no será a todo o nada.

Ante el escenario que plantea Milei, los gobernadores alzan la voz. En Chubut, Ignacio «Nacho» Torres impulsó una medida cautelar ante la Justicia Federal para reclamar a Nación el pago del subsidio al transporte.

Los gobernadores Rolando Figueroa de Neuquén y Alberto Weretilneck de Río Negro, posaron juntos para una foto que refleja la fortaleza de dos provincias que son fundamentales en el entramado energético del país.

Weretilneck confió tras el encuentro con su par neuquino que uno de los ejes de la agenda conjunta giró en tormo al «manejo de las represas” que comparten ambos distritos, una temática que los une para enfrentar al Gobierno.

El gobernador de La Pampa por parte, advirtió este fin de semana que el gobierno nacional «pretende poner a las provincias de rodillas. Mi mandato popular es defender a La Pampa, a pampeanos y pampeanas. Nuestra ventaja es que no tenemos tanta dependencia como otras provincias», dijo Sergio Ziliotto.

También el cordobés Martín Llaryora, sostuvo que es «momento para consensos», pero advirtió: «no estoy dispuesto a que el interior se arrodille”.

Este miércoles, también salió al cruce de Milei el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, al cuestionar «pensé que había pasado la época del látigo y la billetera».

Tal como hemos expresado en ocasiones anteriores, está claro que Javier Milei necesita lograr consensos para gobernar. Sin embargo, en las últimas semanas no ha hecho otra cosa que perder aliados y aumentar el nivel de confrontación con los gobernadores.

Para completar el cuadro de situación, este fin de semana se conoció un informe de la consultora LCG, en el que revela que el recorte total de giros a las provincias apenas representaría un 20% de los 5 puntos de ajuste que busca Caputo.

De acuerdo a los números que publica la consultora, se evidencia que el recorte a los giros provinciales potencialmente tendrá sólo un impacto limitado.

Visto de otro modo, si el ajuste a las provincias no tiene un impacto profundo en el plan del ministro de Economía, es justo suponer que los recortes tienen por fin último disciplinar a los gobernadores.

Dicho esto, solo se puede concluir que el Gobierno Nacional no solo se aleja del camino del consenso; también pone en riesgo la construcción de nuevas alianzas, ya que ningún partido político es tan fuerte como los gobernadores que lo integran.