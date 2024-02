Madryn continúa gestionando obras ante Nación

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, viaja este martes a la Ciudad de Buenos Aires a fin de poder llevar adelante reuniones con distintos organismos y poder concretar las obras proyectadas y licitadas para la ciudad.

“Quiero saber cuál es la situación real que van a quedar las obras que habían sido otorgadas”, planteó ante la prensa local y resaltó que si bien hasta el momento no tuvo respuestas seguirá insistiendo para que Madryn pueda tener el financiamiento que necesita y así mantener el progreso adecuado.

“Pedí reunión en el Ministerio de Infraestructura, en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y en Hábitat. Con quién me voy a reunir no lo sé, pero solicite los encuentros en dichos espacios para poder tener un panorama con respecto a las obras que trabajamos durante años y nos costó mucho para armar los proyectos y que sean aprobados. Ahora no pueden quedar stand by”, declaró.

Por otro lado, indicó que “se viene gestionando” respuestas concretas sobre el SISU y comprobar que el programa no se caiga ante la iniciativa del Gobierno Nacional de eliminar los fideicomisos. “Esperamos que no esté inmerso, ya que es un programa aparte. Es una obra que está licitada y que va a ser una solución habitacional y barrial para miles de familias de la zona oeste de la ciudad”, dijo.