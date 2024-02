Los juveniles de Trelew, de gran actuación en el 1er Regional de Menores

El pasado fin de semana se disputó en el Neuquén Tenis Club, el primer Torneo Regional de Menores de Tenis del presente 2024, certamen que contó con el aval de la Asociación Argentina de Tenis y que fue clasificatorio para el primer Nacional de este año a jugarse en Mendoza.

De esta competencia, fueron parte tenistas de Chubut, precisamente los represenatntes del Trelew Tennis Club, quienes cumplieron con una gran perfomance consiguiendo primeros puestos.

Primeros puestos para los deportistas del TTC en el Regional

La ciudad de Neuquén, precisamente el Neuquén Tenis Club, recibió el pasado fin de semana, el 1er Torneo Regional de Tenis para categorías Menores, competencia que cuenta con el acompañamiento de la Asociación Argentina de Tenis y que fue de carácter clasificatorio para el Torneo Nacional que se jugará en Mendoza.

El certamen a nivel patagónico, contó con la participación de deportistas chubutenses, precisamente con los representantes del Trelew Tennis Club, quienes cumplieron una destacada actuación como lo realizado en categoría Sub14 Damas por Guadalupe Marina, que fue la ganadora de su divisional al vencer 6/3 y 6/3 a Morena Medinacelli de Neuquén.

En Sub14 damas Dobles, Marina, junto a su compañera de club Emilia Viglione, ganaron el titulo en su categoría.

En Sub 14 Varones, Lorenzo March fue el ganador al superar 6/3 y 6/2 a Juan Paolini de Rio Negro, que en dupla con Joaquín Vulcano (también de Trelew) ganaron el Doble Sub14 Varones. Por su parte, en Sub 16 Varones, el jugador trelewense Estanislao Lassaga, ganó por 6/4 6/3 ante Santiago Retacco de Neuquén, quienes además jugaron juntos el doble y fueron finalistas.

Por parte de Damas Sub 18, Lucía Maldonado fue finalista y el primer lugar fue para Agustina Dilucente.

En tanto, en Sub 10 damas, fue finalista Giana Sabatini Coria, en Sub 12 se consagraron campeonas Agustina Viglione y Rosario Jurado, además que fueron finalistas Delfina Pavón y Silvera; mientras que en Sub 12 Varones Dobles, los finalistas fueron Lucio Vulcano y Emiliano Molero Bravo.

Por parte de las complementarias, en Sub 12 Damas, hubo primer puesto para Agustina Viglione y segundo lugar para Delfina Pavón y por los Varones Sub 16, fue ganador Thiago Pavón y finalista Tomas Atucha.

TENIS – TORNEO REGIONAL DE MENORES

Primer Torneo del 2024 – En Neuquén

SINGLES DAMAS:

Sub 14: Campeona Guadalupe Marina

Sub 18: Finalista Lucia Maldonado

Caballeros:

Sub 14: Campeón Lorenzo March

Sub 16: Campeón Estanislao Lassaga

DOBLES DAMAS:

Categoría Sub 10: Finalista Giana Sabatini Coria

Categoría Sub 12: Campeonas Agustina Viglione/ Rosario Jurado – Finalistas Delfina Pavon / Silvera

Categoría Sub 14: Campeonas Guadalupe Marina/ Emilia Viglione – Finalistas Justina Lassaga/ Morena Medinacelli

CABALLLEROS:

Sub 12 Finalistas Lucio Vulcano/ Emiliano Molero Bravo

Sub 14 Campeones Joaquín Vulcano / Juan Paolini

Sub 16 Finalistas Estanislao Lassaga / Santiago Retacco

COMPLEMENTARIA:

Sub 12 Damas Campeona: Agustina Viglione / Finalista Delfina Pavón

Sub 16 Caballeros Campeón Thiago Pavón /Finalista Tomas Atucha