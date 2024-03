Linares: «Quieren que hablemos de la arroba y de la ‘e’, pero no de la economía»

El senador nacional Carlos Linares criticó al gobierno de Javier Milei por la retención de fondos a la provincia de Chubut y aseguró que «si esto es lo que viene, realmente estamos en problemas».

«Tengo 35 años de experiencia en política y el sector privado. Conozco de problemas y de conflictos. Pero esto último que está pasando ahora, realmente asusta. Porque si esto es lo que viene, realmente estamos en problemas. El Gobierno Nacional tiene una forma de gobernar muy rara y una manera de comunicar más rara aún», dijo el ex intendente de Comodoro Rivadavia.

En diálogo con AzM Radio, el dirigente kirchnerista fue consultado sobre la discusión que intenta imponer el gobierno de Milei respecto del lenguaje inclusivo: «Lo que ellos quieren es que nosotros hablemos de la arroba y de la ‘e’. No quieren que hablemos de lo que les está pasando a los argentinos. Llevan la guerra mediática con el Presidente tuiteando a las tres de la mañana, mientras teóricamente estamos en período de sesiones extraordinarias pero no pudimos hacer una sola sesión».

Además, esbozó una defensa del gobierno de Alberto Fernández y le pegó de lleno a La Libertad Avanza por su falta de experiencia en gestión. «Yo entiendo que el gobierno del que fuimos parte, a través de Cristina, no terminó de cumplir las expectativas que tenía la gente. Para mí, en líneas generales, no fue un mal gobierno. Hubo errores, pero no fue un mal gobierno. Pero la gente votó este cambio con una nueva esperanza y lamentablemente nos encontramos con esto. Cuando se termina la campaña hay que gobernar, y acá salta la inexperiencia enorme de lo que es el Estado Nacional«, disparó.