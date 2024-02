Joaquín Arbe acentúa su preparación en busca de clasificar a París 2024

El atleta cordillerano, Joaquín Arbe, se encuentra en plena preparación para intentar buscar la marca que le permita estar presente en los próximos Juegos Olímpicos París 2024.

Luego de participar en el maratón de Valencia, en diciembre del año pasado, sufrió una molestia en uno de sus tobillos que lo alejó por espacio de un mes de los entrenamientos. Superado el inconveniente físico logró retomar con normalidad los trabajos de pretemporada previstos y se encuentra en total plenitud.

Arbe, planificando su calendario

Joaquín Arbe, se encuentra entrenando en la pista municipal de su ciudad y dialogó con el área prensa de Chubut Deportes sobre su preparación, de cara a las próximas competencias que afrontará y en las que buscará conseguir la marca mínima que le permita estar en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

“Este año es muy importante porque es un año olímpico donde tenemos la posibilidad de cumplir de nuevo un sueño que es estar en París 2024”, se encargó de destacar en el comienzo de la charla el excelente deportista.

Para luego agregar que “la verdad que en Diciembre del año pasado hice un muy buen maratón en Valencia corriendo en 2h 10’ que me deja muy cerca de estar en los juegos por ránking. Por eso estamos preparando un nuevo maratón en abril, que no sé si será en Hamburgo o La Pampa, donde trataremos de correr de nuevo por debajo de las 2h 11’ para poder entrar a los juegos por ránking mundial. Estoy contento con la gente que se está sumando y también con esta nueva gestión de Chubut Deportes, que está colaborando muy bien con los atletas”, aseguró.

Objetivos 2024

“El 24 ya empiezo con las carreras de calles que tengo previsto correr por espacio de tres fin de semana porque arranque muy mal en el mes de enero. Se suspendió Crónica, se suspendió el medio maratón al Paraíso, tampoco pude estar en la San Silvestre de Buenos Aires. Las tres eran carreras donde yo siempre hacía una diferencia económica que me venía muy bien porque en Diciembre vencen todos los contratos de los sponsors y a partir de Enero tenés que estar renovando. Me endeudé con amigos que me tuvieron que prestar dinero para pagar las cuentas, así que ahora voy a Rosario, Cipolletti y los 21 kilómetros de Santa Fé, donde voy a ir a pelear el podio para poder recaudar y empezar a devolver el dinero que me prestaron”, afirmó.

En tanto, Arbe también brindó su agradecimiento a Chubut Deportes al mencionar que «quiero agradecer a Chubut Deportes que a través del presidente, Milton Reyes, me aseguró que me van a seguir acompañando. Siempre fue un apoyo que tengo hace muchos años, desde que era cadete y pude salir campeón argentino hasta el día de hoy», valoró el esquelense.