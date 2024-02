Grasso: «La estafa electoral fue muy dura para la política»

Pablo Grasso, intendente de la ciudad de Río Gallegos, y Eloy Echazú, diputado por el pueblo, estuvieron presentes en el primer programa del año de El Mediador, que se emite por Tiempo FM 97.5.

«Un año con mucha preocupación, estamos viendo algo que sabíamos que iba a pasar con los recortes y que no se iba a tener contemplación con los sectores más vulnerables de la Argentina», expresó en primera línea.

Aumento de tarifas

Seguidamente, se refirió al contexto actual y la crisis económica que atraviesa el país y las medidas que se están impulsando desde el orden nacional: «Estuvimos en la presentación, nosotros no estamos de acuerdo. Fuimos los únicos de la provincia que manifestamos nuestro rechazo al aumento de las tarifas (eléctricas)».

Asimismo, brindó su visión sobre el incremento de las tarifas de Servicios Públicos, que afecta de lleno al sector comercial: «Hoy los comerciantes sufren un cachetazo por los aumentos. Una política nacional, si no tiene el acompañamiento del Gobierno municipal, va a ser complicado».

Transporte público

Seguidamente, se refirió a la situación del transporte público de pasajeros: «No vamos a permitir que Río Gallegos se quede sin transporte público. Tenemos que discutirlo para que sea rentable y que la empresa no se vaya. Nosotros no queremos que el boleto suba a 1200 pesos. Pondremos los recursos para hacerlo».

«El panorama viene muy complicado. El mismo presidente anticipó que en marzo y abril tocamos fondo. El servicio de transporte público en el mundo está subsidiado. Nosotros no recibimos recursos ni apoyo del Gobierno Nacional o Provincial, para ello», enfatizó Grasso.

Obras

Respecto a las obras planificadas para Río Gallegos, sostuvo: «Hay proyección de poder seguir trabajando en otras cosas que son importantes para nuestra gente, siempre hay intenciones de diálogo con el Gobierno Provincial. Yo tengo que resolver el problema de los vecinos».

En torno al diálogo con el gobernador Claudio Vidal, expuso: «Esto no es una cuestión de dinero sino de gestión. Yo necesito saber qué quiere el Gobierno Provincial con respecto a la ciudad de Río Gallegos. Es ver ese punto de vista y ponernos de acuerdo, para seguir con los recursos que tenemos. Ahora estamos asfaltando calles en la ciudad y vamos a hacer el cordón cuneta».

«Me reuní con la gente del ENOHSA. Vamos a ser una capital, de las pocas, con 100 % de cloacas y lo mismo con las viviendas», confirmó el jefe comunal al momento que remarcó que, por dicho motivo, no está en los planes bajar los impuestos municipales.

Paritaria municipal y salarios

«Las discusiones paritarias nunca fueron un problema, el tema es poder pagar los salarios. Hay que mostrar el sentido de pertenencia y hay que sentarse a discutir con lo que tenés. El panorama es distinto pero hay que equilibrar», puntualizó sobre las paritarias municipales.

«No tuve la oportunidad de hablar con Vidal. Seguramente, cuando se desocupe podremos charlar con él por las problemáticas de la ciudad. Me parece bien que se involucre con las escuelas y la pintada, y que queden lindas», precisó.

Y prosiguió remarcando: «Voy a discutir con nuestros trabajadores. Tenemos entrega de viviendas el próximo 26 para ellos, y seguiremos entregando. Hay que manejarlo con tranquilidad y paciencia. Próximamente, haremos un llamado para que se anoten y todos tengan la oportunidad», sumó.

Luego, habló sobre los diputados de UxP que se pasaron al bloque de Claudio Vidal, Por Santa Cruz, en la Legislatura Provincial: «Una pena. La estafa electoral fue muy dura para la política y tenemos que bancarla. Si tu convicción se mueve, ya no tenés que dedicarte a la política. Hay que tener acuerdos para defender al pueblo».

Por su parte, Eloy Echazú, el diputado por el municipio de Río Gallegos, añadió: «Estamos con mucha expectativa pero con preocupación de lo que pasa en el orden nacional. Tenemos un posicionamiento antes las medidas y, en la provincia con un silencio, no sabemos cuál es el posicionamiento político de la defensa de los derechos de los santacruceños».

«Esperando que le vaya bien al gobernador para que nos vaya bien a todos. Pero con una visión crítica tanto a nivel nacional como provincial», destacó el legislador.

En el cierre, el intendente de Río Gallegos dedicó unas palabras a «Cacho» Teppa, luego de conocerse la tragedia en la madrugada de este lunes: «Una pérdida muy importante para la ciudad, lo recordaremos como fue siempre».