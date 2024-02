Gastón Picón, de Aldea Epulef a Rawson para entrenarse en el Club Olímpico

El joven deportista oriundo de Aldea Epulef, Gastón Picón se inició en el Tiro Deportivo en el año 2022 y decidió mudarse a Rawson.

De esta forma, hace un mes y medio, Picón se entrena en el club Olímpico de Rawson junto a Elio Omar Crespo.

A sus 15 años, Picón se trasladó a Rawson donde intensifica sus entrenamientos

“Allá en mis pagos, en Aldea Epulef, yo salía a cazar con mi papá y con mi abuelo Julio, asique algo de idea tenía. Pero fue mi abuelo quién me dio la posibilidad de participar en los Juegos Evita y yo lo acepté” comenzó relatando Gastón Picón, un joven de tan solo 15 años que desde hace más de un mes entrena en el Club Olímpico de Rawson, bajo la tutela del entrenador Elio Omar Crespo y del personal del Hotel Deportivo de Rawson dispuesto por Chubut Deportes, que lo cobijó durante este tiempo que le tocó estar alejado de su familia.

“Obviamente no tenía mucha idea en cuanto a toda la parte técnica de una competencia, ni los reglamentos, de igual modo vine a participar en 2022, me tocó salir en tercer puesto en los provinciales y a partir de ahí ya empecé a entrenar este deporte. Después de eso, Elio (Crespo) me llamó para ver si no quería formar parte del equipo del Club Olímpico y bueno, acá estoy, intentando mejorar y seguir aprendiendo”, resaltó Gastón en diálogo con el área de Prensa de Chubut Deportes, durante un alto del entrenamiento matutino.

Respecto a su estadía, que fue de más de un mes y medio en la capital provincial, resaltó que “la familia de Elio (Crespo) me atendió muy bien, son muy agradables y estoy muy agradecido por cómo me trataron este tiempo acá en Rawson. También quiero agradecer a la gente del Hotel Deportivo, donde me estuve alojando durante más de un mes, porque son de mucha confianza, son de expresarse mucho y eso me gustó porque me acompañaron mucho en este tiempo, hablándome y dándome consejos. Tampoco me quiero olvidar de las chicas de la cocina, que siempre me cocinaron cosas ricas. Todos me hicieron sentir muy cómodo y eso me favoreció para poder enfocarme en mis entrenamientos”.

A su vez, reconoció que “han sido lindos días y muy productivos en lo deportivo y en lo personal, una experiencia hermosa, pero la verdad se extraña la casa y la familia”.

Sus objetivos

Haciendo referencia a sus entrenamientos y el progreso en este tiempo, destacó que “me fue bastante bien, más que nada con la pistola, que recién hace un mes la empecé a usar y le estoy agarrando la mano bastante bien, creo. Con el rifle también estamos entrenando y vamos a seguir hasta que toque la próxima competencia. Creo que el progreso se notó bastante, sobretodo con el tema de la posición. Porque hay que estar firme en la parte muscular para la posición de tiro, porque uno debe estar más de media hora parado. Hay que estar bien físicamente, por eso también tocó entrenar la parte física”.

La estadía y las sesiones intensivas de entrenamiento de pretemporada para Gastón llegan a su fin, pero según el joven deportista “Elio me va a ayudar a armar una planificación para poder armar todos los entrenamientos allá en casa y poder seguir enfocado en este deporte que tanto me gusta”.

En el cierre de la charla y haciendo referencias a las metas que se traza, Gastón reconoció que “no me pongo metas como ganar una medalla o un trofeo, solo tengo pensado seguir mejorando en esto que me gusta, poder planificar, entrenar, disfrutar del deporte y lograr relajarme, para tirar como sé que puedo tirar. Todo lo demás vendrá después”.