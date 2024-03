Fernández: «No alcanza solo con pintar la escuela, hay un deterioro sistemático»

El Ministerio de Educación de Santa Cruz informó en la tarde de ayer que el próximo lunes 4 de marzo se llevará adelante el inicio oficial del Ciclo Lectivo 2024, en los Niveles Inicial, Primario, Secundario y sus modalidades. Esta disposición rige en Santa Cruz para los establecimientos educativos públicos y privados, y se dio luego de la última reunión paritaria donde el Gobierno mejoró la anterior oferta salarial.

La nueva propuesta efectuada a los sindicatos docentes consiste en un aumento del 40 por ciento a pagarse en dos tramos, con el compromiso de nuevas mesas de negociación paritarias en marzo, y que se repetirán de manera bimestral. De esta manera, se posibilitará ajustar el salario de acuerdo al contexto económico que se presente en el país.

En este marco, el programa La Parada, que se emite por Tiempo FM 97.5, entrevistó a Javier Fernández, secretario general de ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) quien analizó el escenario actual en la previa del inicio de clases. Recordó que el pedido de adelantamiento de paritaria, en su momento, fue para no llegar con los tiempos justos a la negociación. “El objetivo es salir de la línea de pobreza. Hay un salario por debajo de eso y cuestiones laborales sobre las cuales hay que avanzar. Hay una política errada del Gobierno Nacional en momentos difíciles, de hacer estos recortes en educación”, consideró.

“Nosotros, advirtiendo esto, pedimos el adelantamiento. Pero, lamentablemente, sin ninguna oferta. Era vital la organización en el tiempo, teniendo en cuenta la escolaridad. Aún así, era necesario arbitrar medios para que con antelación hablemos de lo complejo que vive nuestro sector por un montón de cosas”, sostuvo el entrevistado. “Las paritarias son públicas, tienen una complejidad enorme. Era necesario el tiempo”, recalcó.

En este sentido, explicó que el paro no responde a la oferta del miércoles sino a la anterior. “Tiene una nueva configuración (la nueva propuesta), tiende a superar la inflación de los primeros meses. En enero, la inflación midió 24,2 % en la Patagonia y la oferta es del 25 %. En cierta manera se ve superado, habría que ver febrero”, sostuvo. Aclaró que la idea es volver a juntarse de manera bimestral a discutir salarios. A continuación, Fernández analizó: “Si hubiera llegado antes la oferta, hubiese sido distinto. El paro de 48 horas obedece a la oferta anterior que estaba alejada de la realidad. Nos hubiera gustado que el argumento del Gobierno no tuviera posibilidad para hacerla, pero estas cosas se hubieran charlado con tiempo”, enfatizó.

Consultado sobre el inicio del ciclo lectivo, recalcó que determinarlo es responsabilidad del Gobierno Provincial, siendo notificados horas antes de la nueva fecha, en medio de un plenario de CTERA. “Pero la verdad que no nos sorprende. De alguna manera, es asumir que no se llegó como se pensó. La realidad es más compleja. No va a alcanzar solo con la pintura, hace falta una cuestión extraordinaria, porque realmente hay un deterioro sistemático. Hay que asumir el problema”, concluyó.