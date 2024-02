El triatlón de Puerto Pirámides se disputa el sábado con 100 deportistas participantes

El próximo sábado 24 de febrero a partir de las 9 de la mañana, se llevará a cabo la primera edición del Triatlón Olímpico de Puerto Pirámides.

Este certamen, que es organizado por el triatleta Nicolás Recabarren, ya confirmó la participación de un total de 100 competidores y se correrá en la modalidad Olímpica, es decir: 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo.

El triatlón vuelve a Pirámides con la distancia olímpica

Durante la mañana de este martes, el principal organizador del Triatlón Olímpico de Puerto Pirámides, Nicolás Recabarren, visitó Chubut Deportes para brindar detalles de la prueba: “un lindo desafío que asumimos hace varios meses, con la idea de hacer resurgir el triatlón de Pirámides, que es el más lindo que podemos tener en la zona y hace cinco años no se realizaba”, contó el deportista.

Vale destacar que Recabarren se reunió con el presidente de Chubut Deportes. Milton Reyes, quien le confirmó el respaldo para la competencia.

En su diálogo con el área de prensa del ente deportivo provincial, Recabarren aseveró que “hace años Pirámides supo ser sede de competencias importantes, como campeonatos argentinos, con deportistas de elite que participaban. Y un poco la idea es poder volver a eso. Tenemos varios atletas nacionales de nivel que han sido invitados a esta primera edición, con la idea que se sumen y que este evento vuelva a ser lo que en algún momento fue”.

En cuanto a la participación para esta primera edición, destacó que “estamos muy contentos porque la gente respondió. Tenemos 100 inscriptos, que era el cupo que establecimos y lo pudimos completar, asique más que satisfechos y esperando que todo salga de la mejor manera”.



El circuito a cumplir por los atletas

Haciendo referencia al trayecto competitivo, Recabarren confirmó que “la natación tendrá dos vueltas, la parte de ciclismo también serán dos vueltas y el pedestrismo serán 4 vueltas, todo sobre asfalto, desde la primera a la segunda bajada, retomando. No vamos a tener parte de tierra y todo el recorrido será por la calle principal del balneario”.

“Las categorías avanzan cada cinco años, tanto en masculino como femenino y las premiaciones generales serán para los primeros cinco puestos en ambas ramas. También tenemos postas y se premiará a los primeros tres”, resaltó.

“Un enorme desafío”, dijo el organizador

Nicolás contó que será su primera vez como organizador: “antes me tocó colaborar, pero será la primera vez que llevo mandato de la organización. Igual somos muchos atrás de esto, no estoy solo porque obviamente sería imposible de hacer. Me acompaña mi grupo de entrenamiento, mi pareja, amigos y sponsors que se han sumado y a quienes les estoy totalmente agradecido. Por eso repito que es un enorme desafío y queremos que todo salga bien”.