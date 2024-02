El día en que Ignacio Torres tomó la posta de la rebelión de los gobernadores

El presidente Javier Milei dijo en la noche del viernes que el conflicto con la provincia de Chubut se resolverá en la Justicia, y le advirtió al gobernador, Ignacio Torres, que va a cometer un delito, luego de que el mandatario provincial amenazara con cortar el suministro de gas y petróleo desde el miércoles por la caída de la coparticipación.

«Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia«, escribió el mandatario en un mensaje en X, en el que agregó «De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side… Ánimo! Ya aprenderás…».

El posteo de Milei se produjo en respuesta a una publicación de Torres en la que el mandatario provincial había señalado: «Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias»

«Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer», sostuvo Torres.

El gobernador hizo esa publicación luego de que el Presidente considerara que el mandatario chubutense estaría incurriendo en un delito si corta el suministro de gas y petróleo, al citar un artículo del Código Penal al respecto.

Poco antes, en medio de la disputa, el Gobierno había dicho que «no existe la necesidad» de que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, «ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión» de cortar el suministro de gas y petróleo, y pidió que «proceda con su amenaza de inmediato» y se haga «cargo de las consecuencias en la Justicia».

«De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere», sostuvo en un comunicado la Oficina del Presidente publicado en su cuenta de la red social X.

En ese contexto, indicó que «si a los gobernadores a no les alcanza la plata deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno Nacional».

«Se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión«, expresó la Oficina del Presidente y dijo: «Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia».

Además, señaló que «los gobernadores (Axel) Kicillof, (Ignacio) Torres, (Ricardo) Quintela, (Rogelio) Frigerio y demás, al igual que el Jefe de Gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos».

«Estamos en un momento histórico. En un punto de inflexión para nuestra Nación. Cada uno tendrá que elegir de qué lado quiere estar: si del lado de los que quieren que la Argentina siga igual, o del lado de la mayoría de los argentinos, que eligieron vivir en Libertad», indicó.

El siguiente es el texto completo del comunicado:

«En respuesta al comunicado emitido por el Gobernador de Chubut, la Oficina del Presidente informa que los $13.500 millones de descuento a los que hace alusión, corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la Coparticipación.

«Lo que si responde a la verdad es el compromiso que mantiene el Gobierno Nacional con la reducción del gasto público en todo el territorio. De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere. Si a los gobernadores no les alcanza la plata deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno Nacional.

«El pueblo argentino eligió al Presidente Javier Milei para terminar con los privilegios de la casta, y eso es lo que va a suceder.

«La Oficina del Presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza.

«Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia.

«Los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela, Frigerio y demás, al igual que el Jefe de Gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos.

«Estamos en un momento histórico. En un punto de inflexión para nuestra Nación. Cada uno tendrá que elegir de qué lado quiere estar: si del lado de los que quieren que la Argentina siga igual, o del lado de la mayoría de los argentinos, que eligieron vivir en Libertad».

Fuente: Télam.