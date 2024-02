De la Fuente ve con gran preocupación posibles cambios en el canon pesquero provincial

El presidente de la Cámara Argentina de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín De la Fuente, se refirió al proyecto de ley que será tratado en la Legislatura en sesiones extraordinarias, el cual busca que el Ministerio de Economía pueda actualizar el canon pesquero. Además, informó este lunes que realizaron un pedido formal en las últimas horas al Gobierno de Chubut para que interceda en el conflicto con entidades gremiales y que si esto no sucede, aseguró que darán por terminada la temporada ante la falta de garantías.

“Vemos con gran preocupación los cambios que busca Provincia. En el 2022 las cámaras pesqueras, sobre todo CAPIP, solicitaron a la Legislatura Provincial la declaración de emergencia y en el 2023 se reiteró el reclamo porque veníamos con atraso cambiario, veníamos con dificultades en importaciones, una inflación galopante que afectaba a todo y más teniendo en cuenta que nosotros no somos formadores de precios”, dijo De la Fuente.

“Cada vez los costos nos generan problemas más grandes para ser productivos y ahora estamos atravesamos momentos complejos con los problemas sindicales y paritarios. Creemos que el proyecto que plantea el Gobierno no es oportuno”, dijo el titular de la CAPIP.

El proyecto que prevé “la modificación de los artículos 2 y 3 de la Ley XXIV Número 17, del artículo de la Ley IX Número 157 y del artículo 4, inciso b) de la Ley IX Número 157, para facultar al Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Rentas a establecer los precios de los recursos del mar”.

El Proyecto de Ley N° 029/24 en la exposición de motivos fundamenta que es necesario modificar las limitaciones que impone la nueva Ley de Pesca de Chubut de fijar los valores de los recursos del mar una vez al año, pasando «a facultar al Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Rentas para establecer con la periodicidad y en las condiciones que entienda conveniente el precio de los recursos del mar.

“Esperamos que si se avanza en sesiones extraordinarias u ordinarias se convoque a todas las partes afectadas y podamos dar nuestro parecer. Es la misma discusión que tuvimos que dar a nivel nacional con los Derechos de Exportación que creíamos que era totalmente incoherente lo que quería el Estado Nacional de quedarse con el 15% de los derechos sin distinción del valor agregado de los productos”, declaró y luego añadió: “Más allá de las diferencias que se puedan llegar a tener, que el objetivo es totalmente válido, respetuoso y que todos queremos una mejor educación, creemos que es un momento inadecuado por lo que está pasando el sector pesquero”.

Paz social o nada

Por otro lado, Agustín De la Fuente, resaltó que el Gobierno provincial debe intervenir en el conflicto presente y asegurar la paz social ya que si no lo hace y las garantías no están dadas “se tiene que dar por concluida la temporada”.

“En la reunión de Puerto Madryn, con el Intendente y el Gobernador, se había garantizado que todos íbamos a trabajar pero pasaron muy pocos días para que se rompiera la “paz social”. “El Estado es el que debe convocar a la parte que no está cumpliendo con lo acordado y sobre todo con una conciliación obligatoria, que no es menor. No pueden seguir las medidas extorsivas sindicales”.